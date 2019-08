Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs pe autostrada Timișoara-Lugoj, pe sensul de mers spre Lugoj, in zona localitații timișene Șanovița. Cele trei autoturisme s-au ciocnit in lanț, dupa ce unul dintre șoferi nu a pastrat distanța regulamentara in trafic. In urma impactului, anunța reprezentanții Poliției…

- Doi oameni ramasi incarcerati și au decedat, iar alti 7 sunt raniti. Dintre persoanele ranite, 2 au leziuni extrem de grave,o persona are rani de gravitate medie si alte doua au scapat cu leziuni usoare. La fața locului s-au deplasat 5 echipaje de pompieri, cu Descarcerarea grea si cea usoara,…

- La fața locului s-au deplasat paramedici de la Detașamentul 1 de Pompieri Oradea si doua echipaje medicale de urgenta, unul cu medic si asistent si altul cu asistent, de la Ambulanta Bihor. In urma accidentului au fost ranite ușor doua persoane. Traficul rutier a fost ingreunat serios,…

- Arad. Zonele vizate de oamenii legii au fost Boul Roșu și Piața Catedralei. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Circulație au aplicat din nou sancțiuni pentru fapte ce periclitau siguranța sau conviețuirea civilizata a aradenilor. Sambata, 20 iulie, polițiștii lcoali…

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, tanarul de 18 ani conducea o mașina pe DN68A, dinspre Faget spre Dumbrava, iar la un moment dat, intr-o curba la stanga, din cauza vitezei, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma…

- La fața locului s-au deplasat un echipaj cu o autospeciala si un altul cu paramedici, de la Beius, echipajul de descarcerare grea de la Detasamentul 1 Oradea si un echipaj medical de la Serviciul Județean de Anbulanța Bihor. Conform dr. Dacian Juca, de la UPU Smurd, in urma impactului…

- Rudele copilului povestesc ca acesta ar fi mers joi dupa-masa intr-o padure din apropierea localitații timișene Remetea-Lunca. Voia sa culeaga ciuperci și ar fi dat peste cațiva barbați care, spun cei din familia minorului, taiau lemne. „Joi dupa-masa a mers sa culeaga ciuperci in…

- Totul a ieșit la iveala miercuri dupa ce reprezentanții societații comerciale au postat pe Facebook o poza in care apare un autoturism parcat chiar in interiorul terasei. “Bizonul care și-a parcat bolidul in INTERIORUL terasei noastre este rugat sa vina sa o scoata! Mulțumim”, anunța reprezentanții…