Circulaţia vehiculelor care emit cele mai multe noxe, interzisă la Paris şi în împrejurimi Interdictia circulatiei celor mai poluante vehicule a fost inasprita la Paris si intra in vigoare, incepand de luni, in peste jumatate dintre localitatile din imprejurimi, odata cu infiintarea unei Zone cu emisii reduse (ZFE), potrivit AFP. Printr-o coincidenta calendaristica, aceasta masura inlocuieste circulatia diferentiata, implementata miercuri in metropola pariziana din cauza valului de canicula. Doar vehiculele care detin autocolantul atribuit celor mai putin poluante (Crit'Air clasa 0, 1 si 2, pe o scara de la 0 la 5) au fost autorizate sa circule temporar pe perioada acestui intens… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

