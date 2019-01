Circulatia trenurilor este afectata pe doua rute. Intarzieri pentru cursele spre Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 26 ianaurie, la ora 08.20, circulatia trenurilor era afectata de conditiile meteo severe pe relatiile Bucuresti Nord – Lehliu si Valea Alba – Drobeta Turnu Severin Marfuri, sectii aflate pe raza Regionalelor Bucuresti si Craiova, potrivit CFR Infrastructura. Intarzieri semnificative s-au inregistrat…

- La aceasta ora, trenurile circula in condiții speciale la intrarea in Capitala, intre stațiile Periș - Buftea - Chitila - București Nord, pe ambele sensuri, din cauza poleiului depus pe linia de contact, potrivit unei informari a CFR Infrastructura, scrie Mediafax.„In timpul circulației apar…

- Traficul feroviar este adaptat la conditiile meteo nefavorabile inregistrate pe raza judetelor aflate sub Cod Portocaliu si Cod Galben de vant puternic si ninsori viscolite, cele mai mari probleme in circulatie fiind inregistrate pe raza regionalelor Craiova si Timisoara

- CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 9 decembrie va intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2018-2019, care va fi valabil pana la data de 14 decembrie 2019. Printre noutați se numara introducerea unui tren intre Brașov și București la pranz, dar și a unui tren intre Cluj și Viena. Trenul…

- Din cauza ninsorilor, mai multe trenuri CFR Calatori inregistreaza, miercuri dimineața, intarzieri. Trenul IR 1696 Timișoara - Craiova - București Nord a inregistrat o intarziere de 75 de minute, conform Mediafax.Miercuri dimineața, in Gara de Nord mai multe trenuri au inregistrat intarzieri…

- Luni, 26 noiembrie 2018, de la ora 10.00, in Amfiteatrul A9 al Universitații 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia va avea loc deschiderea oficiala a Sesiunii Stiintifice a Muzeului National al Unirii Alba Iulia „Unitate, Continuitate si Independenta in Istoria Poporului Roman. 100 de ani de la Marea Unire…

- Operatorul privat de transport feroviar de calatori Astra Trans Carpatic a inceput sa opereze de joi, 8 noiembrie, curse regulate pe relația Arad – Oradea, cu trenuri cumparate din Danemarca, DSB. Compania intentioneaza sa intre si pe zona Moldovei, pe traseul Bucuresti – Bacau. „Stimați calatori, avem…

- Ca in fiecare an, sub deviza consacrata „Distracție gratis, nu degeaba!”, studenții din intreaga Romanie au acces gratuit la evenimente culturale, sportive, de educație non-formala sau de divertisment. UNIFEST va da start distracțiilor, vineri, in ritm de dans, in Piața Unirii, la care…