Circulaţia tramvaielor liniei 41, reluată UPDATE UPDATE Circulatia a fost reluata dupa interventia unui echipaj SMURD, iar linia a fost deblocata. _________ "Pe Str.Brasov, in statia Brasov sens Piata Presei, linia 41 este blocata din cauza unui calator care a cazut si s-a accidentat. S-a apelat serviciul de urgenta 112",potrivit unui anunt postat de Twitter pe contul STB SA Clienti. Pentru preluarea fluxului de calatori pe linia 41 s-a format linie naveta 641, a mai anuntat sursa citata. Anterior, in jurul orei 15, circulatia tramvaielor pe linia 41 fusese blocata pe Sos. Virtutii, in statia Orsova, sens terminal… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

