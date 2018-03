Stiri pe aceeasi tema

- ANM: Depuneri semnificative de polei in Bucuresti si in zece judete Meteorologii au emis, duminica, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative d epolei, valabila pe durata urmatoarelor ore în Bucuresti si în zece judete. Conform Administratiei Nationale…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata duminica, pe ambele sensuri, dupa ce pe Soseaua Virtutii, la Pod Ciurel, sens Piata Presei, un tramvai s-a defectat din cauza depunerii de gheata pe reteaua de contact, iar pentru preluarea calatorilor de pe traseu a fost introdusa linia naveta de autobuze…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Fundulea si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 13:15, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN73 Rasnov - Rucar, in zona localitatii Bran, judetul Brasov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul patrunderii pe contrasens,…

- Mercedes Benz Romania a contestat ieri licitatia organizata de Primaria Capitalei pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi la RATB (Regia Autonoma de Transport Bucuresti). Mercedes susține ca ofertele producatorilor din Turcia nu indeplinesc toate conditiile din caietul de sarcini.

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Potrivit timeslive.co.za, atacul a avut loc la Durban, la ora 03.00, in apropierea universitatii KwaZulu-Natal, in timp ce sportivul in varsta de 27 de ani se antrena. Un alt triatlonist, Henri Schoeman, a povestit, marti, pe Twitter, ce s-a intamplat: "Un prieten de-ai mei a fost jefuit de trei persoane…

- UPDATE 19.42 Circulatia tramvaielor a fost reluata, primele au inceput sa ajunga la capatul dela Piata Presei. ____________ "La ora 18:05, la plecare de la capat de linie Ghencea, un tramvai din linia 41 a deraiat. Mijloacele de interventie RATB actioneaza pentru remedierea situatiei.…

- Un accident grav a avut loc in urma cu scurt timp, in Capitala. Incidentul a avut loc in zona Calea Mosilor. Potrivit informatiilor obtinute de Romania TV, in accident au fost implicate doua autovehicule. Motivul ar fi faptul ca unul dintre soferi nu a respectat culoarea rosie a semaforului.Unul…

- Pompierii intervin, vineri seara, in judetul Vrancea, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, trenul se afla la…

- Circulatia tramvaielor pe linia 4, in ambele sensuri, a fost reluata, vineri, dupa circa 40 de minute, informeaza Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) pe Twitter. Linia tramvaiului 41 fusese blocata din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea.

- UPDATE ora 11.00: IPJ Dolj a a anuntat ca s-a reluat circulatia in ambele sensuri. Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp pe DN65, la circa 20 de kilometri de Craiova, spre Bals, dupa ce soferul ...

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe autostrada A2, intre Bucuresti si Cernavoda, pe ambele sensuri de mers, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea, dar si pe DN 3, intre Ostrov si Murfatlar, a informat, luni seara, Compania Nationala de Administrare…

- Referitor la informațiile aparute in spațiul public privind devierea liniei de tramvai 41 in zona Pieței Agroalimentare Drumul Taberei (Moghioroș) din cauza lucrarilor efectuate la noua magistrala de metrou, Regia Autonoma de Transport București (RATB) face urmatoarele precizari:”In zona respectiva…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) intervine cu explicații pentru a clarifica informațiile aparute in spațiul public despre traseul deviat al tramvaiului 41. Intersecția Drumul Taberei/Strada Brașov este afectata de lucrarile efectuate in vedera finalizarii noii magistrale de metrou care circula…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General,…

- Primaria Municipiului Bucuresti va cumpara de la asocierea Otokar Europe S.A. – Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 400 de autobuze Euro 6 pentru parcul auto al RATB (Regia Autonoma de Transport Bucuresti), a anuntat, luni, primarul Capitalei, Gabriela Firea.

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti va dota cu aer conditionat in salonul de calatori circa 100 de troleibuze Astra Irisbus. Regia a atribuit pe 20 februarie contractul pentru modernizarea acestora, licitatia...

- Circulatia rutiera a fost restrictionata incepand de vineri dupa-amiaza din cauza unei avarii la reteaua de apa. Mijloacele de transport public din zona au circulat, pe durata efecuarii lucrarilor, pe trasee modificate.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN6 Drobeta Turnu Severin-Orsova, in zona tunelului Bahna, kilometrul 3

- 2018 va fi anul razbunarii populismului, acest lucru fiind devastator in ambele sensuri, anume si cand creste si cand se razbuna, sustine presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru. "Anul 2018 va fi anul razbunarii populismului. Ceea ce am vazut in…

- Circulatia tramvaielor este blocata pe ambele sensuri intre strada Zetari - Prelungirea Ferentari, din cauza unui accident rutier, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Citeste si: Procurorul general, demers INEDIT: Lazar a facut PORTRETUL-ROBOT al suspectilor de abuz in serviciuAccidentul…

- In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind neacordarea de prioritate, scrie Mediafax. Impactul s-a produs pe liniile de tramvai. Politia Rutiera a luat legatura cu RATB pentru a gestiona situatia tramvaielor.

- Circulatia troleibuzelor pe Bd. Regina Elisabeta a fost oprita marti dimineata timp de 55 de minute, dupa ce o problema aparuta la reteaua de contact a dus la intreruperea tensiunii. Astfel, troleibuzele 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91 au fost blocate pe bulevard. "Pe Bd. Regina Elisabeta, tensiune intrerupta…

- Doua persoane au ramas incarcerate, una fiind inconștienta, in urma unui accident rutier produs vineri dimineața, in jurul orei 8.00, intre un TIR și o duba, pe DN 1, intre localitațile Codlea și Vladeni. Ambele victime se aflau in autoutilitara, in momentul producerii accidentului. Conform…

- Haos la intersectia Bucur Obor. Circulatia tramvaielor liniei 21 este blocata pe ambele sensuri, dupa ce unui barbat i s-a facut rau si a cazut pe sine, fiind prins sub tramvai. Victima este in stare foarte grava, iar echipajele medicale aflate la fata locului fac manevre de resuscitare a...

- Circulatia pe DN 6, in zona localitatii mehedintene Bahna, este blocata in ambele sensuri, in urma unui accident rutier. Potrivit ISU Mehedinti, in accident au fost implicate un tir si o autoutilitara. Din fericire nu sunt victime.

- Circulatia tramvaielor a fost intrerupta pe ambele sensuri. La fata locului a ajuns un echipaj de Politie pentru a dirija circulatia. Accidentul s-a produs din cauza neacordarii de prioritate. Soferul VW si-a asumt vina. El venea de pe breteaua pasajului si nu a acordat prioritate autoturismului Fiat.

- Cu aceasta promisiune, Regia Autonoma de Transport Bucuresti vorbeste, nu de funie, ci de ditai odgonul corabiei in casa spanzuratului. ”RATB va creste numarul de vehicule alocate liniei de tramvai 47, asigurand o capacitate de transport sporita pe relatia Ghencea – Piata Unirii, cu patru zile inainte…

- Circulația este blocata la acest moment pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in urma unui accident care a avut loc astazi. Potrivit weradio.ro, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers pe DN 11, la ieșirea din localitatea Ozun spre Santionlunca. Potrivit primelor informații, doua autoturisme…

- Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. "In judetul Vrancea, din cauza unui impact intre un autotren si un autoturism, traficul rutier pe DN2E85 Adjud - Focsani este oprit pe ambele sensuri la kilometrul 227. Evenimentul s-a soldat cu un ranit grav",…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16…