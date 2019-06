Circulaţia spre Lopătari a fost reluată Veste buna pentru locuitorii din Lopatari. A fost reluata circulatia auto spre comuna cu peste 4.000 de locuitori, la o saptamana dupa ce o viitura pe raul Slanic a rupt doua mari bucati din drumul judetean 203K. Lucrarile de refacere a saii de acces spre Lopatari s-au derulat la foc continuu. In week-end, carosabilul a fost refacut la Manzalesti si s-a reluat circulatia auto, pana la cea de-a doua surpare, unde a fost nevoie de lucrari mai ample atat la partea carosabila, cat si in albia raului. In cursul zilei de marti au fost efectuate ultimele interventii la sosea si pe albia raului, astfel… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

