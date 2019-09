Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Triatlon si Asociatia No Stress, oganizatori ai celei mai dificile competitii de triatlon din Romania - Transfier 70.3 by Hidroelectrica, anunta astazi ca peste 300 de sportivi s-au inscris la startul competitiei pe distanta oficiala Half, recunoscuta pentru conditiile extreme, dificultatea…

- Competițiile de scrabble rezervate tinerilor sunt un prilej minunat de amuzament, de a lega prietenii, de a invața cuvinte noi și de a calatori. La Iași exista o activitate efervescenta a tinerilor jucatori de limba engleza, desfașurandu-se 3 turnee naționale in fiecare sezon la care iau parte mai mult…

- Înotatorul Daniel Martin a reusit sa coboare sub baremul olimpic la 100 metri spate la Campionatele Mondialele de la Gwangju, Coreea de Sud, informeaza Federatia Româna de Natatie si Pentatlon Modern, conform News.ro. Luni, în calificari, Daniel Cristian Martin a obtinut timpul…

- Pentru prima data in istorie, Bucureștiul este unul dintre cele 12 orașe-gazda ale campionatului de fotbal UEFA EURO 2020. Potrivit unui comunicat remis Buletin de Carei de catre Federația Romana de Fotbal, aproape 1000 de voluntari vor fi sufletul evenimentelor organizate in București in luna iunie…

- Federația Româna de Tenis a anunțat ca Simona Halep va prezenta publicului din România trofeul cucerit sâmbata la Wimbledon, în cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Naționala, miercuri, 17 iulie, începând cu ora 19:00. „I-am…

- Federatia Romana de Culturism si Fitness va gazdui Campionatele Mondiale din anul 2020, dupa succesul de la Campionatele Europene din acest an, cu doua medalii de aur, trei de argint si doua de bronz, ceea ce reprezinta cea mai buna performanta a lotului Romaniei de pana acum. “Anul 2019 a fost un an…

- Florin Florea, președintele Federației Romane de Atletism, s-a intalnit la Gavle (Suedia), cu oficialii forului continental, pentru a discuta despre o posibila organizare a Campionatului European de juniori sub 20 ani din 2023 in Romania. Orașul care ar putea gazdui un eveniment de o asemenea anvergura…

- Dealul Chiciora, cel mai inalt deal din Romania, Granitul de la Albești, arie protejata de interes național, Fantana meșterului Manole din apropierea manastirii Curtea de Argeș, Cascada Vaii Rele de la Slatina (Nucsoara), una dintre cele mai spectaculoase cascade din tara sau Omul de Fier sau Statuia…