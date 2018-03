Circulatia rutiera pe DN 10 se desfasoara cu dificultate. Alunecari grave de teren Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate pe DN 10, Buzau-Brasov, din cauza unei alunecari de teren care a afectat partea carosabila. Diferenta de nivel dintre cele doua sensuri este mai mare de 10 centimetri, mai ales ca s-au impus masuri speciale de trafic. ” O alunecare de teren, produsa in cursul zilei de 16 martie 2018, pe DN 10 Buzau-Brașov, la km 26+800, a generat surparea unei porțiuni de 10 metri din carosabil, astfel ca, la aceasta ora, se circula doar pe o singura banda, pe sensul dinspre Brașov catre Buzau. Zona este semnalizata corespunzator, iar la fața locului se afla lucratori… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei...

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26 800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau.O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil,…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Sibiu, este restrictionata circulatia rutiera pe banda de urgenta si pe prima banda ale sensului de mers Deva catre Sebes, la kilometrul 340+900 de metri, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, din cauza unui camion incarcat…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Buzau informeaza ca, incepand cu orele 13.15, a fost reluata in condiții normale circulația rutiera pe DN 10 intre Buzau-Brașov, pe tronsonul inchis in urma inundațiilor produse in zona localitații Sita Buzaului, jud. Covasna. Se menține filtrul rutier la…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau ...

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Drumurile DJ 503 si E 70 sunt inundate, joi dimineata, in zona localitatii teleormanene Draganesti Vlasca, iar circulatia in zona se desfasoara cu dificultate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Aseara (miercuri seara - n.r.) s-a incercat suprainaltarea digurilor…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum Olt, ...

- CFR Calatori a publicat, duminica dimineata, pe pagina oficiala de Facebook, lista actualizata a trenurilor anulate in data de 4 martie, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Compania feroviara a ...

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis…

- Circulatia rutiera pe DN 21A, care face legatura intre Baraganu - judetul Braila si Tandarei - judetul Ialomita, a fost inchisa miercuri din cauza sulurilor de zapada, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De asemenea, este…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Probleme tehnice la metrou, marți dimineața. Calatorii au fost nevoiți sa aștepte minute in șir pentru a se deplasa intre Gara de Nord și Crangași. Din cauza unor probleme tehnice intre Gara de Nord si Crangasi, circulatia s-a desfașurat pe un singur fir, marți dimineața. Citește și Școlile din București…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost sistata circulația rutiera pentru transportul de mare tonaj, pe drumul republican (D/R) R 30: Anenii Noi – Caușeni – Ștefan Voda, km 17 – 19, localitatea Troița Noua.

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis luni seara un comunicat in care anunta ca circulatia rutiera de pe DN 5, intre Bucuresti si Giurgiu este inchisa din cauza viscolului puternic si vizibilitatii reduse.

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Circulatia rutiera a fost inchisa luni, incepand cu ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, pe DN 41, intre Oltenita (Calarasi) si Greaca (Giurgiu), DN 65A, intre Rosiori de Vede si Turnu Magurele (Teleorman), si DN 65 E, intre Intersectia DN65A si Bogdana (Teleorman), din cauza viscolului…

- Pe parcursul zilei de 27 februarie, in Republica Moldova se va afla intr-o vizita oficiala prim-ministru al Romaniei. Respectiv, circulația rutiera pe unele strazi ale capitalei temporar va fi limitata, și anume:- M.

- onsiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 26 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 26 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale si judetene din Botosani se desfasoara sambata in conditii de iarna, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele 12 ore. Directorul Sectiei Drumuri Nationale Botosani, Viorel Zacretchi, a declarat, pentru AGERPRES, ca utilajele de deszapezire au actionat…

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier sau a vremii nefavorabile. Avand in vedere insa ca ...

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier, traficul fiind fluent, cu valori reduse pe principalele artere. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orasul Otopeni,…

- Traficul rutier se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de iarna pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C, in judetul Gorj. In zona ninge, iar drumul este acoperit de zapada de 1-2 centimetri.

- Una dintre principalele probleme ale politistilor galateni, pe care au discutat-o si in momentul in care si-au prezentat bilantul pe 2017, este legata de siguranta rutiera sau mai degraba de lipsa ei. Fata de 2016 a crescut si numarul persoanelor decedate si cel a ranitilor grav in accidente rutiere.…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul acestei dimineți, pe raza judetului Cluj nu existau drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna. In…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s-au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului. Circulatia rutiera este momentan blocata iar politistii de la rutiera au inceput o ancheta. Primele date arata ca accidentul s-a produs din cauza unui sofer care conducea…

- Un numar de 19 localitati din judetul Galati, dar si Faleza Dunarii si a Bratesului, vor avea harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, pentru realizarea acestora fiind alocata suma de aproape 800.000 de lei, fara TVA, banii fiind asigurati in proportii egale de Consiliul Judetean…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 25 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. ‘In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze…

- Informare de presa Ref. La nivelul judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. Se acționeaza pe 57 de drumuri județene, cu 37 de utilaje Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN1, la kilometrul 110, in localitatea Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, incident in urma caruia au rezultat…

- O persoana a fost accidentata grav de un autoturism, sambata dimineata, pe o trecere de pietoni din localitatea Tancabesti.Conform politistilor, un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni, iar in urma acestui eveniment circulatia pe DN1 Bucuresti – Ploiesti…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN7 Pitesti Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu, judetul Arges, circulatia rutiera a fost blocata total la kilometrul 131 500 de metri, pentru a permite executarea unor manevre de repunere pe roti a…

- Un accident grav a avut loc pe DN1, in Otopeni, sensul de mers spre Ploiești. In accident au fost implicate doua autoturisme și din primele informații sunt patru persoane ranite, dintre care doua au fost deja transportate la spitalele din București.Accidentul s-ar fi produs din cauza ca unul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea, la kilometrul 253, judetul Sibiu, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe suprafata carosabila. Se estimeaza ca in aproximativ…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- In cursul dimineții zilei de marți, 19 decembrie, pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal. In condițiile in care precipitațiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ, din cauza temperaturilor scazute, unele drumuri județene au fost afectate de fenomenul de…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic faptul ca, in cursul dimineții zilei de luni, 18 decembrie, pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal. Read More...