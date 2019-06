Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, este blocata, duminica dimineata, in urma unei tamponari intre patru autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Evenimentul a avut loc pe sensul catre Constanta al Autostrazii Soarelui, la kilometrul 125 (in zona localitatii Borcea, judetul Calarasi). Traficul rutier este blocat, pe sensul catre litoral pana la degajarea suprafetei de rulare (aproximativ 30 de minute). In urma impactului, o persoana a fost ranita usor. Valorile de trafic sunt in crestere, iar in zona accidentului se stationeaza…