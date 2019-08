Circulatia pe Transalpina va fi inchisa timp de doua zile in august

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe Transalpina, intre km 39+500 – km 41+800, se inchide in zilele de 10 si 11 august, in vederea desfasurarii “Campionatului National de Drift – Etapa a IV – a”. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, in zilele de 10 si 11 august, se…

- In zilele de 10 si 11 august, se inchide circulatia pe Transalpina, intre km 39+500 - km 41+800, in vederea desfasurarii "Campionatului National de Drift - Etapa a IV – a", astfel: - In data de 10.08.2019 intre orele 08:00 – 11:00, 12:30 – 15:30 si 17:00 – 20:00 - In data de 11.08.2019 intre orele 08:00…

- Restrictiile de circulatie in zona podului peste raul Arges, de la kilometrul 36 al Autostrazii Bucuresti - Pitesti, vor fi ridicate vineri seara la ora 18:00, ca urmare a finalizarii lucrarilor la calea de rulare a podului, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Campionatul National de Drift va avea a treia etapa pe traseu montan, urmand sa aiba loc chiar in acest weekend, la Pojorata, pe TransRarau, una dintre cele mai spectaculoase sosele din tara. Dupa ce primele runde din acest campionat s-au desfasurat pe circuit, pe Rabocsring din Mariapocs si Transilvania…

- Circulatia rutiera pe DN 7 este inchisa complet, joi si vineri, in zona localitatii Topoloveni, judetul Arges, din cauza unor lucrari de montare a unor grinzi la podul peste raul Carcinov, scrie news.ro.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca traficul…