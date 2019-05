Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, in judetul Arges in perioada 3-4 mai 2019, se va desfașura evenimentul “Raliul Argeșului Powered by Catena”, pe urmatoarele sectoare de drum: In data de 03.05.2019 (vineri) , intre orele 14:00-18:00 – se inchide circulația…

- Traficul este restricționat, marți, pe Autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de mers spre Pitești, din cauza unui incendiu de vegetație, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul IGPR. Circulația este restricționata pe prima banda a sensului de mers, potrivit mediafax.Citește și: Simona…

- Traficul rutier este oprit, vineri dimineata, pe DN 6, in judetul Caras-Severin, din cauza unui accident soldat cu ranirea unei persoane, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, pe DN 6 Caransebes - Lugoj, la kilometrul…

- Traficul este ingreunat din cauza ploii torentiale pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre localitatile Drajna si Cernavoda, fiind acumulata apa pe carosabil. Șoferul unei mașini a pierdut controlul asupra volanului și a lovit parapetul median, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic…

- Circulatia rutiera este blocata pe ambele sensuri de mers, duminica, pe Drumul Național (DN5), in localitatea Jilava, judetul Ilfov, in urma unui grav accident rutier, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Evenimentul rutier a avut loc la kilometrul 13+100…

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti – Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane ...

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti - Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe autostrada A1…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz (8 pasageri) si o autoutilitara. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…