- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii "Campionatului National de Drift - Etapa a IV - a", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In data de 10 august, soseaua…

