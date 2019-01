Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 1 ianuarie, in jurul orelor 12:00, jandarmii montani de la Borșa, au fost informați despre faptul ca circulația pe DN 18, in zona Pasului Prislop, a fost ingreunata de cațiva copaci, doborați probabil de greutatea zapezii care a cazut in ultima perioada. Cei patru jandarmi montani ce se aflau…

- Turistii care se afla in aceste zile in statiunile montane din Maramures se pot adresa jandarmilor montani daca intampina dificultati. Angajatii de la IJJ vor patrula nu doar in zona statiunilor ci si pe traseele turistice. Mr. Radu Vasile, purtator de cuvant IJJ Maramures: “Jandarmii de la Posturile…

- Din cauza caderilor masive de precipitații din ultimele ore, pe mai multe drumuri din Salaj s-a așezat un strat consistent de zapada, facand astfel ca circulația sa fie ingreunata. La aceasta ora, un tir care a derapat la Gorgana, pe porțiunea de drum dintre Poarta Salajului și Simnihaiu Almașului,…

- Efectele iernii s-au resimtit, in ultimele 24 de ore, in unsprezece judete, unde 128 de copaci au fost doborati de greutatea zapezii sau de vantul puternic, fiind afectate noua autovehicule, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). In Mehedinti, o ambulanta nu a putut ajunge la…

- FOTO – Arhiva Ninsorile care au cazut in ultimele 48 de ore au facut ca mai mulți copaci situați pe DN1C, intre Dej și Baia Mare, sa se rupa sub greutatea zapezii și sa se prabușeasca pe șosea. Primul incident a avut loc duminica, in jurul orei 13:00, cand un copac, situat pe marginea DN1C, la intrare…