- Strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al capitalei va fi inchisa din cauza condițiilor meteo din capitala. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar Silvia Radu, pe pagina sa de Facebook.

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, intre Bucuresti si Drajna, este inchisa duminica, incepand cu ora 15:00, pe ambele sensuri, din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata care genereaza aparitia spontana a poleiului, informeaza Compania Nationala de Administrare a…

- Fenomenul meteorologic de ploaie inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coanda si nu se stie cat va dura aceasta situatie. ”In prezent, nu se decoleaza. S-a dat cu material degivrant, suprafata de miscare a aeroportului si caile de acces sunt functionale.…

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Condițiile meteorologice defavorabile genereaza probleme in trafic. Restricții au fost impuse pe mai multe tronsoane de drum iar in mai multe județe, circulația se desfașoara in condiții de iara din cauza lapoviței. Ploaia inghețata a provocat probleme și in Capitala iar decolarile de pe aeroportul…

- Un fenomen rar s-a produs in capitala. Ploaia inghețata a cuprins mașinile și drumurile. Urmeaza sa ne confruntam și cu ninsori in Capitala. In București vom avea -5 grade minim pentru zilele...

- Circulatia tramvaielor 41 este blocata in Capitala pe ambele sensuri, dupa ce un tramvai s-a defectat in zona Podului Ciurel din cauza ghetii depuse pe reteaua de contact. RATB a introdus autobuze pe traseul Piata Presei – Ghencea pentru preluarea calatorilor, informeaza news.ro.Circulatia…

- Fenomenul meteorologic de ploaie inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coanda si nu se stie cat va dura aceasta situatie, sustin jurnalistii de la stiripesurse.ro, care citeaza reprezentanti ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti CNAB . Circulatia rutiera in…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Circulatia rutiera pe DN 13C a fost inchisa, miercuri dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule intre localitatile Vanatori si Ruganesti, din cauza inundatiilor, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Masura a fost instituita din cauza iesirii din…

- UPDATE 19.42 Circulatia tramvaielor a fost reluata, primele au inceput sa ajunga la capatul dela Piata Presei. ____________ "La ora 18:05, la plecare de la capat de linie Ghencea, un tramvai din linia 41 a deraiat. Mijloacele de interventie RATB actioneaza pentru remedierea situatiei.…

- Circulatia tramvaielor a fost blocata, luni, timp de cateva zeci de minute, pe Calea Mosilor din Capitala, in urma unui accident usor. Potrivit Brigazii Rutiere, o persoana a fost transportata la spital. Acidentul a avut loc pe Calea Mosilor si au fost implicate doua autovehicle, iar cauza…

- Traficul rutier va fi sistat astazi pe mai multe artere din centrul Capitalei in legatura cu desfasurarea conferintei interparlamentare de securitate si a marsului organizat in memoria celor cazuti in razboiul de la Nistru.

- UPDATE 17:30 Traficul pe Autostrada A2 București – Constanța și pe A4 Ovidiu – Agigea a fost reluat, azi, dupa ce fusese închis din cauza viscolului înca de luni, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis, joi, ca ca circulația rutiera…

- Un șofer și-a parcat mașina in mijlocul unei strazi din apropierea Ateneului Roman din Capitala, neținand cont de ceilalți șoferi din jur. Din cauza lui, zeci de autobuze și vehicule au ramas blocate marți seara și s-a creat o mare agitație in zona respectiva. Unul dintre…

- Circulatia rutiera pe DJ 211B Baraganu - Victoria este inchisa din cauza sulurilor de zapada, iar in momentul de fata se lucreaza la degajarea zapezii si reluarea traficului, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni noapte, pe alte patru drumuri nationale - DN 2A, intre Slobozia si Giurgeni, DN 22 D si DN 22 F, in judetul Tulcea, si DN 4, astfel ca la aceasta ora sunt peste 20 de artere nationale cu traficul oprit din cauza viscolului puternic.Compania Nationala…

- Magistrala 6, unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura anun­tate, ce implica realizarea unei linii de metrou care sa lege Capitala de aeroportul Henri Coanda (Otopeni) nu are toata documentatia depusa si risca sa nu fie finalizata pana in 2020, anul in care autoritatile si-au asumat…

- Trafic ingreunat pe DN1. Circulația se desfasoara cu dificultate, duminica, 18 februarie, pe Valea Prahovei, din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre munte spre Capitala. In zona s-au format coloane de masni, iar intre Predeal si Busteni se circula cu 10 kilometri la ora. Centrul…

- Toata noaptea a nins in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile nu vor conteni pana diseara. Drumarii muncesc de zor si imprastie tone de material antiderapant itat in capitala, cat si pe traseele din tara.

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Salvamont Poiana Brașov a anunțat ca in perioada 12 si 13 februarie se desfașoara pe partia Subteleferic concursul „Cupa Teleferic”. In aceste condiții traficul schiorilor pe aceasta partie va fi restricționat parțial sau total, iar culoarul de concurs va fi delimitat cu plase de protecție.…

- Circulatia tramvaielor este blocata pe ambele sensuri intre strada Zetari - Prelungirea Ferentari, din cauza unui accident rutier, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Citeste si: Procurorul general, demers INEDIT: Lazar a facut PORTRETUL-ROBOT al suspectilor de abuz in serviciuAccidentul…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Nervii soferilor care au avut treaba in aceasta dimineata in Capitala au fost pusi la grea incercare. Zeci de troleibuze au fost blocate in centrul orasului din cauza unei defectiuni la reteaua de alimentare cu energie electrica a RATB, potrivit hotnews.ro. Astfel, ceilalti participanti la trafic au…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- O autostrada din SUA a fost inchisa din cauza unei cisterne care a explodat si a luat foc. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Pagubele sunt destul de mari, deoarece incendiul a afectat si carosabilul si parapetul de protectie.

- Statiunea Ranca, din judetul Gorj, este izolata, dupa ce circulatia pe Transalpina, ruta catre orasul Novaci, a fost inchisa, aseara, de catre drumari din cauza viscolului puternic si al lipsei vizibilitatii.

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Trei tiruri sunt blocate la aceasta ora pe DN 66, in Defileul Jiului, neputand inainta din cauza zapezii. Circulația se desfașoara dirijat la kilometrul 118, in zona fiind polițiști rutieri. De asemenea, se intervine cu utilaje de deszapezire.

- Circulația se desfașoara cu greutate pe majoritatea strazilor din Alba Iulia, din cauza ninsorii abundente care cade peste oraș, miercuri dupa masa. Probleme sunt in zona Strazii Moților și a cartierului Tolstoi, unde, din cauza drumului in panta, circulația auto este și mai dificila. In plus, Cartierul…

- Alerta mai putin obisnuita pe o autostrada din California, Statele Unite, dupa ce in jur de 20 de pui de gaina au fost observati pe sensul de mers spre Los Angeles.Pasarile au ajuns pe sosea dupa ce o cusca plina cu pui a cazut dintr-un camion.

- Circulatia vehiculelor cu masa de peste 3,5 tone, respectiv 7,5 tone va fi restrictionata, marti, pe anumite sectoare ale Autostrazii A2, pe DN 7 si DN 39.Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, in intervalul orar 06:00 - 22:00, circulatia vehiculelor,…

- Circulația spre Aeroportul „Henri Coanda” Otopeni a fost restricționata pentru comemorarea a 28 de ani de la macelul asupra ofițerilor și subofițerilor, impuțcați pe 23 decembrie 1989. Evenimentul are loc la Monumentul Eroilor Jandarmi.

- Flux majorat de transport la aceasta ora se stabilește: Sectorul BUIUCANI: intersecția cu sens giratoriu: str. Calea Ieșilor – I.Creanga – bd. Ștefan Cel Mare; str.V.Lupu direcția spre str.C Stere; Sectorul CENTRU: str.Gh.Asachi - Ismail de la str. M. Kogalniceanu pina la bd. Ștefan cel Mare; pe bd.Ștefan…