- Primarul din Addis Abeba a anuntat miercuri ca va interzice circulatia motocicletelor in orasul sau incepand din 7 iulie, o masura menita sa reduca infractionalitatea in crestere in capitala Etiopiei, relateaza AFP. Aceasta interdictie a fost decisa pe baza unui studiu realizat timp de…

- Atenție, șoferi! Circulația rutiera, interzisa timp de trei zile pe DN7 Pitești – Ramnicu Valcea. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța șoferii ca circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone altele decat cele destinate exclusiv…

- In zilele de 31.05.2019, in intervalul orar 16:00 22:00, respectiv 01.06.2019, intre orele 06:00 22:00, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa pe ambele sensuri de mers, pe urmatoarele…

- Traficul va fi restrictionat, sambata si duminica, in centrul Capitalei, cu ocazia celei de-a opta editii a semimaratonului Bucuresti.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT! Potrivit organizatorilor, pentru buna desfasurare a Volkswagen…

- Circulatia masinilor mai mari de 7,5 tone este interzisa, pe Autostrada Soarelui si pe doua sectoare de drum national, incepand de joi si pana miercuri, 1 mai, seara.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei anunta ca, in perioada 25 aprilie - 1 mai 2019, circulatia vehiculelor…

- Fiica cea mai mare a președintelui Donald Trump, Ivanka Trump, se afla în Etiopia unde dorește sa promoveze o inițiativa a Guvernului SUA care vizeaza avansarea femeilor la locul de munca, informeaza CNN.Ivanka Trump a vizitat un centru textil unde lucreaza mai multe femei din capitala…

- Circulatia pe drumul Cluj-Napoca - Floresti va reveni la normal incepande cu aceasta seara. Semaforul de la Metro este cu buton, virajul la stanga a fost interzis, iar primarul Sulea spune ca nu a uitat de pasarela pentru pietoni.