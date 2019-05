Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cateva ore, duminica, in data de 5 mai, circulația mai multor mijloace de transport in comun va fi deviata din pricina evenimentului sportiv SportGuru Timișoara 21K, la startul caruia sunt așteptați aproximativ 2000 de alergatori. Astfel, in intervalul orar 8.00 – 14.30, mai multe linii de tramvai,…

- Societatea de Transport Public Timișoara ii informeaza pe calatori ca traseele unor mijloace de transport in comun vor fi modificate duminica. Asta pentru ca in capitala Banatului are loc evenimentul sportiv SportGuru Timișoara 21k. Prin urmare, intre orele 08.00 și 14.30, anumite linii de tramvai,…

- Licitatia pentru construirea de tramvaie noi la Timisoara, lansata la inceputul lunii februarie si blocata de o contestatie la caietul de sarcini, a fost finalizata. Trei firma s-au aratat interesate sa construiasca tramvaiele electrice, dupa specificatiile cerute de Primaria Timisoara.…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța calatorii asupra modificarilor liniilor 15, 16, Expres 2, Expres 3 și transportul școlar S3 Sudului. Odata cu finalizarea lucrarilor de pe strada Arieș și, avand in vedere ca pe strada Cluj, tronsonul cuprins intre Pasajul Michelangelo și Surorile Martir…

- Evenimentul sportiv “Timotion – Timișoara se mișca”, organizat in scop caritabil, va da peste cap circulația mai multor mijloace de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca duminica, 14 aprilie, un troleibuz și trei autobuze vor circula deviat, intre orele 08.30 – 12.00.…

- Primele automate de plata cu cardul au inceput sa fie montate inca de ieri pe mai multe mijloace de transport in comun din Timișoara. Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca astfel de POS-uri au fost instalate, ieri, pe autobuze care circula pe liniile E3, E4, E8 și 13. De asemenea, astazi…

- Actiunile de control pe mijloacele de transport in comun au continuat si astazi. De la primele ore ale diminetii, agentii de control, paza si ordine, alaturi de directorul Societații de Transport Public Timișoara (STPT), Nicolae Bitea, au „amendat” cu cate o floare, mai multe sute de doamne si domnisoare…

- Un șofer de autobuz din Constanța a fost fotografiat de pasageri in timp ce bea alcool la volan. Chiar in timpul cursei, conducatorul auto nu a ezitat sa bea o bautura alcoolica cu suc de mere. Incidentul a avut loc, duminica, pe ruta autobuzului 5-40 din Constanța. Calatorii s-au aratat indignați,…