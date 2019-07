Circulația în Centrul Istoric al Brașovului afectată de lucrările făcute de Electrica Incepand de luni, 29 iulie, lucrarile de modernizare a rețelelor electrice din Brașov vor da peste cap circulația in Centrul Istoric al orașului. Compania Electrica incepe lucrarile de modernizare a retelei de pe strada Poarta Șchei, pe trotuarul din dreapta, pe sensul de coborare. Pentru ca lucrarile sa se desfasoare in conditii optime, dar si intr-un timp cat mai scurt, banda de circulatie va fi inchisa, iar autovehiculele vor putea merge prin zona locurilor de parcare. Lucrarile se vor incheia la jumatatea lunii august. Parcare inchisa și trecere mutata Tot pentru lucrari de modernizare a rețelei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

