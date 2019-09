Circulatia feroviara intre statiile Ilteu si Savarsin a fost reluata in conditii de siguranta, la ora 18:00, a anuntat luni seara CFR SA.



"Personalul feroviar a finalizat interventiile de repunere pe sina a vagonului deraiat la ora 16:30, iar pana la ora 18:00 organele abilitate au actionat in zona pentru masuratori si probe in vederea stabilirii cauzei care a condus la coliziunea dintre camion si tren. La ora 18:00, reprezentantii Politiei au permis redeschiderea liniei si reluarea circulatiei pe relatia Simeria - Arad, intre statiile Ilteu si Savarsin", afirma purtatorul de cuvant…