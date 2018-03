Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera pe Drumul Județean 606A, pe tronsonul Plopi(DJ 561) – Izvoralu – Balota(DN6), a fost inchisa, joi seara, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului, care face imposibila intervenția utilajelor de deszapezire. Decizia a fost luata joi seara, dupa ...

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- UPDATE ora 15:15 – Circulatia rutiera a fost reluata pe DN12C, pe ambele sensuri de mers. Circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri, in localitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, din cauza unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C,…

- Patru trenuri anulate din cauza vremii nefavorabile Patru trenuri InterRegio care circula fara oprire pe ruta Bucuresti - Constanta si retur au fost anulate astazi din cauza vremii nefavorabile. Pasagerii pot calatori pe acest traseu cu celelalte garnituri din programul de transport,…

- Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa circule pe ruta Bucuresti Nord si Constanta si retur, dar si intre Constanta - Fetesti, Bucuresti Obor - Fetesti si Ciulnita - Bucuresti Obor au fost anulate, luni dimineata, din cauza chiciurei care s-a depus pe liniile de contact, a anuntat CFR Calatori. "Deoarece…

- Drumuri nationale cu circulatia ingreunata din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile: (ora 7:45) – Judetul Bacau – DN 12B, la iesirea din localitatea Targu Ocna catre Slanic Moldova, este afectat pe o lungime de 50 m, din cauza fisurilor majore de pe partea carosabila…

- Conditiile meteorologice nu sunt deloc bune. Mai multe drumuri judetene auf ost blocate, iar pe altele circulatia este ingreunata. De asemenea, si circulatia feroviara este afectata din cauza vremii.

- Circulatia rutiera a fost inchisa, duminica, pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul „freezing rain” se inregistreaza si in Capitala, precum si in mai multe judete.

- Circulatia rutiera se desfasoara îngreunat din cauza poleiului, duminica dimineata, în judetul Covasna, pe DN11 Tîrgu Secuiec - Onesti, unde în ultimele ore s-au produs mai multe accidente rutiere.

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate din cauza poleiului pe DN 24 Vaslui - Iasi, in timp ce pe DN28 A Tirgu Frumos - Pascani au fost impuse restrictii pentru masinile de tonaj greu, din cauza zapezii. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in judetul Iasi, din cauza zapezii este…

- Conform sursei citate, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, din cauza ca doua vagoane ale unui tren de marfa incarcate cu deseuri metalice au deraiat in statia Ghimes din judetul Bacau.

- Circulația trenurilor intre stațiile Dealu Ștefaniței și Fiad (pe secția Sighetu Marmației – Beclean pe Someș) este intrerupta temporar din cauza deraierii, in seara zilei de 15 martie, a unui vagon din compunerea unui tren de marfa. Intre stațiile Dealu Ștefaniței – Beclean pe Someș și retur se realizeaza…

- Circulatia feroviara ramane oprita, vineri dimineata, intre Viseul de Jos si Salva, judetul Bistrita -Nasaud, unde un tren de marfa a deraiat joi seara. Traficul feroviar este blocat si in judetul Dambovita. Probleme se inregistreaza si in traficul rutier pe mai multe drumuri. Potrivit Centrului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, in judetul Dambovita, din cauza alunecarii terasamentului la kilometrul 65+150 de metri.

- UPDATE Circulația pe DN10 a fost redeschisa. Incepand cu orele 13.15, a fost reluata in condiții normale circulația rutiera pe DN 10 intre Buzau-Brașov, pe tronsonul inchis in urma inundațiilor produse in zona localitații Sita Buzaului, jud. Covasna. Se menține filtrul rutier la ieșirea din Siriu catre…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza ca la aceasta ora (10:15), circulația rutiera este in continuare intrerupta pe DN10 – Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Un drum judetean si un drum comunal din Dolj au fost inchise din cauza inundatiilor, apa avand aproximativ 40 de centimetri in doua zone ale acestora. In cele doua cazuri circulatia rutiera se desfasoara pe rute ocolitoare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, in…

- Apa ajunsa, pe fondul topirii zapezii acumulate din abundenta in urma ninsorilor de zilele trecute, atat pe suprafata rutiera, cat si pe liniile de cale ferata au generat probleme in judetul Teleorman si au dus la impunerea unelor restrictii. Astfel, joi dimineata, reprezentantii Centrului Infotrafic…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 903, Videle - Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman, circulatia feroviara se desfasoara cu restrictie de 20 km/h, iar intre kilometrii feroviari 44+500 - 45+000, cu restrictie de 5 km/h, din cauza inundarii…

- Probleme in aceasta dimineața in Teleorman. Circulatia feroviara este blocata, joi, intre statiile Tarnavele si Vlasca, dupa ce liniile de cale ferata au fost inundate. Din cauza schimbarii bruște de vreme, zapada s-a topit rapid și a inundat liniile de cale ferata. Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia…

UPDATE! Pentru zborul Bacau – Liverpool, Blue Air a decis sa trimita o aeronava de la București, ca sa preia pasagerii, avand in vedere ca ceața s-a ridicat. Plecarea este programata dupa ora 13.00, de pe AIGE Bacau. Ceața da batai de cap...

Ceața da batai de cap celor de la AIGE Bacau. Aseara, cursele care trebuiau sa aterizeze in Bacau, cele dinspre Londra și Bergamo, au fost trimise catre Aeroportul din Iași. In aceasta dimineața, zborul Bacau – Milano (Bergamo) a fost rerutat catre...

Zborul Bacau – Milano (Bergamo) din aceasta dimineața a fost rerutat catre Aeroportul din Iași, din cauza condițiilor meteo. Ceața a facut imposibila decolarea de pe Aeroportul Internațional din Bacau. Reprezentanții AIGE Bacau susțin ca toți...

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 60, dupa ce medicii au confirmat virus gripal la doua femei care au murit in ultimele zile. Una era din judetul Cluj, cealalta din judetul Neamt, niciunua nefiind nevaccinata antigripal. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, marti dimineata, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 3, intre localitatile Murfatlar si Constanta din judetul Constanta, precum si pe DN 23B int...

- CFR Calatori a anulat 37 de trenuri care ar fi trebuit sa circule in sudul tarii, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat compania feroviara pe pagina de Facebook. De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta intreruperea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri, potrivit…

- Directia de Sanatate Publica Neamt a anuntat ca o femeie, in varsta de 45 de ani, din localitatea Horia, a decedat la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, dupa ce pe data de 20 februarie s-a prezentat cu febra, tuse, coriza, mialgii, stare generala alterata fiind internata la sectia Boli Infectioase…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Circulația rutiera este oprita, joi dimineața, pe DN2 (E85), din cauza unui accident in Dumbraveni, Vrancea. Doua tir-uri și o mașina s-au ciocnit la ieșire din localitate, pe drumul spre Ramnicu Sarat. Un alt accident a avut in aceasta dimineața in județul Buzau, in care au fost implicate o mașina,…

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA informeaza publicul ca traficul feroviar prin statia Ploiesti Vest este oprit la aceasta ora din cauza prabusirii pe calea ferata a unei pasarele metalice prin care trecea o conducta de apa a orasului. Mentionam faptul ca in urma prabusirii pasarelei peste cele…

- A nins si a viscolit in sud-vestul Romaniei, iar drumarii au incercat sa tina soselele deschise traficului. Cele mai mari probleme au fost in zonele de munte ale judetelor Mehedinti si Gorj. In Caras- Severin, circulatia pe Dunare a fost oprita, din cauza vantului puternic. Meteorologii spun ca dupa…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- Intr-o postare pe facebook, deputatul social democrat Marcel Ciolacu asigura buzoienii ca se vor continua investitiile in Buzau: “Anul acesta vom incepe cele mai ample lucrari de modernizare pe care le-a cunoscut județul Buzau de-a lungul timpului.

- Un accident rutier s-a petrecut, in urma cu putin timp, pe DN 6, la km 354, in Gura Vaii, in coliziune fiind implicate un autotren si o dubita cu platforma auto. Cauza accidentului a fost nepastrarea distantei dintre cele doua ...

- La sfarsitul lunii ianuarie 2018, in evidentele AJOFM Mehedinti erau inregistrati un numar total de 10.187 someri, ceea ce corespunde unei rate a somajului in judet de 9,79%. Din totalul de 10.187 someri inregistrati (din care 3.980 sunt femei), 1.931 sunt someri indemnizati (18,96%), iar 8.256 someri…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, in urma ninsorilor abundente care au inceput sa cada joi dimineata, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Sanatatii, reactie dupa cele 16 DECESE: 'Nu avem EPIDEMIE de gripa in Romania.Sunt FOCARE…

- Circulatia feroviara se desfasoara, in prezent, normal pe raza comunei Simian, intre Erghevita si Valea Alba, dupa interventia Detasamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, care a asigurat masurile P.S.I. la garnitura de tren care transporta substante periculoase si al carui vagoane au deraiat…

- Un tren de marfa incarcat cu motorina a deraiat in Balota, județul Mehedinți, joi dimineața, potrivit IPJ Mehedinți. Circulația feroviara in zona este intrerupta. UPDATE ora 8:15. Ministrul Transporturilor a convocat Comitetul Ministerial pentru situații de urgenta. La fața locului, intervenția este…

- Delgaz Grid a obtinut o cofinantare din fonduri europene pentru o investitie de peste 16,3 milioane de lei, bani care vor fi folositi pentru modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si pentru lucrari de intarire a retelei electrice.

- update ora 15.25 Circulația a fost reluata pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata pe DN1 F, in apropierea localitații Poarta Salajului, din cauza unui TIR care, in urma unei manevre de intoarcere efectuata de șofer, s-a oprit intr-o poziție care blocheaza carosabilul. Din primele informații…

- Circulatia rutiera este restrictionata vineri, pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Apaca, pe un singur sens, pentru desfasurarea unor lucrari de executie a bransamentului la gaze. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona…

- Pe Drumul National 22, in judetul Tulcea, sunt coloane de masini care stau in coloana, din cauza zapezii depuse, joi, pe carosabil. Pentru sigurnata, mai multe femei insarcinate au fost duse la spital. Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 18 unitati de invatamant din Tulcea, din cauza vremii.

- Peste 2.000 de gospodarii din județul Alba au ramas, joi, fara energie electrica, din cauza vremii nefavorabile, caderi de zapada și vant puternic, mai multe echipaje ale distribuitorului de energie electrica fiind in teren și incearca remedierea defecțiunilor. In judetul Alba, 2195 de utilizatori au…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Circulatia rutiera este ingreunata, luni seara, pe DN1, in judetul Brasov, din cauza cetii care in unele zone reduce vizibilitatea sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.

- Un accident rutier a avut loc in judetul Braila, in apropierea localitatii Lacu Sarat. Din primele informatii un autotren s a rasturnat si a ocupat o banda de mers. In zona, pana la deblocarea benzii de circulatie traficul a fost dirijat de politistii rutieri.Sursa foto: Facebook Soferi, Sosele si Camioane…