- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autotrenuri, circulatia rutiera pe DN13 E60 este momentan oprita pe ambele sensuri la iesirea din municipiul Brasov catre Sighisoara.Potrivit anchetatorilor, evenimentul a avut loc in jurul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autotrenuri, circulatia rutiera pe DN13 (E60) este momentan oprita pe ambele sensuri la iesirea din municipiul Brasov catre Sighisoara. Evenimentul a avut loc in jurul orei 07.10.

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe sensul catre Constanta al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, la km 64, dupa ce un tir a lovit glisiera mediana si a blocat toate cele trei benzi de rulare, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Un grav accident de circulație a avut loc azi (23 martie) dimineața intre Satu Mare și Botiz. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Politie și SMURD. Circulația in zona se desfașoara cu dificultate. Vom reveni cu detalii.

- O mașina a derapat și a lovit doi pietoni pe șoseaua Colentina. Automobilul s-a oprit apoi in gardul care separa linia de tramvai de carosabil. Circulația tramvaielor este oprita in zona, pe un sens.

- Un accident de circulație soldat cu ranirea unei persoane a avut loc in aceasta seara (azi, 21 martie) la sensul giratoriu situat la intersecția b-dului Octavian Goga cu strada Independentei din Satu Mare. Se pare ca unul dintre șoferi nu a respectat indicatorul „Cedeaza trecerea”. O persoana a fost…

- Grav accident rutier în Argeș. Circulatia rutiera este blocata pe DN65, în localitatea Lunca Corbului, judetul Arges, din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate 3 autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic.

- Politistii din Ilfov au deschis dosar de moarte suspecta in cazul lui Andrei Gheorghe, avand in vedere ca jurnalistul avea 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost gasit mort luni seara la domiciliul sau din localitatea Voluntari si urmeaza ca Serviciul de medicina legala sa stabileasca cauza decesului. Potrivit…

- * Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru) luni dimineata, a informat Centrul Infotrafic. Drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza din cauza poleiului. Totodata, Infotrafic precizeaza ca pe tronsonul Bucuresti - Lehliu al A2 se…

- ANM: Depuneri semnificative de polei in Bucuresti si in zece judete Meteorologii au emis, duminica, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative d epolei, valabila pe durata urmatoarelor ore în Bucuresti si în zece judete. Conform Administratiei Nationale…

- Circulatia rutiera se desfasoara îngreunat din cauza poleiului, duminica dimineata, în judetul Covasna, pe DN11 Tîrgu Secuiec - Onesti, unde în ultimele ore s-au produs mai multe accidente rutiere.

- Circulatia bacurilor pe Dunare, intre municipiul Galati si localitatea tulceana I.C. Bratianu, este supendata pana vineri dupa-amiaza din cauza ca pasarelele care asigura legatura dintre mal si nave trebuie schimbate, dupa ce nivelul apelor Dunarii a crescut. Circulatia bacurilor intre cele doua localitati…

- UPDATE ora 12:30 – Circulatia rutiera a revenit la normal pe DN25 Galati – Tecuci, la intersectia cu DN2B Galati – Braila, in localitatea Sendreni, judetul Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul Galati, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul neasigurarii la patrunderea pe drumul prioritar…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Circulația autovehiculelor este perturbata miercuri dupa amiaza pe centura ocolitoare a municipiului Gherla din cauza unui accident rutier. In eveniment au fost implicate doua autovehicule, intre care un Mercedes cu platforma care s-a rasturnat pe mijlocul drumului și un autoturism Fiat. Un barbat aflat…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau ...

- Grav accident rutier petrecut in urma cu putin timp in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea, soldat cu decesul unei persoane. Potrivit IPJ Valcea, un sofer, de 34 de ani, din Bragadiru, judetul Ilfov, aflat la volanul unei autoutilitare, ...

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in…

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…

- Doua autoutilitare s-au lovit frontal, dupa ce unul dintre autovehicule a derapat pe carosabilul acoperit cu polei si a intrat pe contrasens. Mai multe persoane au ramas incarcerate, iar una dintre ele a decedat.

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti, informeaza

- Circulatia rutiera in Bucuresti se desfasoara cu dificultate din cauza conditiilor meteorologie, iar pe strazi s-a depus deja un strat subtire de zapada. Brigada de Politie Rutiera a Capitalei sfatuieste soferii sa evite sa foloseasca masinile personale.

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 30 de kilometri la ora, duminica dupa-amiaza, din cauza numarului foarte mare de turisti care se intorc de la munte, anunta Centrul Infotrafic, conform news.ro.Valorile de trafic sunt ridicate intre Predeal…

- Circulatia rutiera este blocata, duminica dimineata, pe DN 7, in localitatea Cotmeana din judetul Arges, unde un autoturism s-a ciocnit cu un TIR. In urma accidentului, doua persoane au fost grav ranite, informeaza news.ro.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, pe DN7 Pitesti - Ramnicu…

- Traficul rutier este restrictionat vineri dimineata pe prima banda a DN1, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ministerul Energiei vrea…

- Circulatia este restrictionata pe DN1, vineri, in zona localitatii ilfovene Ciolpani, in urma unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). "Traficul rutier este restrictionat pe prima banda…

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Patru pietoni, intre care un copil de 2 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator, fiind resuscitat de cadrele medicale.

- O persoana si-a pierdut viata, luni seara, in urma unui accident in care au fost implicate un TIR, o autocisterna si un autoturism, care a avut loc pe DN1 B, in zona localitatii buzoiene Lipia.

- Un accident rutier a perturbat luni traficul rutier pe șoseaua Gherla – Dej, dupa ce un TIR și doua autoutilitare au intrat in coliziune. Din primele informații, in evenimentul produs aproape de intrarea in Dej in jurul orei 13,45 au fost implicate doua autoutilitare, care s-au oprit intr-un șanț de…

- Un accident rutier a perturbat luni traficul rutier pe șoseaua Gherla – Dej, in urma producerii unui accident rutier. Din primele informații, in evenimentul produs aproape de intrarea in Dej in jurul orei 13,45 au fost implicate doua autoutilitare, dintre care una s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca din cauza precipitațiilor abundente, pe raza județului Ilfov sunt anunțate mai multe zone in care circulația rutiera se desfașoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orașul Otopeni,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orasul Otopeni,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate, miercuri, mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1, la km14+800 de metri,…

- Un accident rutier grav s-a produs joi, dupa ora 15, in localitatea Ganeasa-Șindrilița din județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, in accident sunt implicate doua autoturisme și un microbuz.Vom reveni cu amanunte!

- Politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au acționat pe soselele bihorene, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pentru depistarea, identificarea si tragerea la raspundere a celor care incalca prevederile legale sau comit infractiuni…

- Un barbat a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost izbit in plin de un șofer care circula regulamentar. Victima traversa printr-un loc nepermis drumul național 5 din Jilava.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele ...

- Doua persoane au fost ranite in aceasta dimineata in urma unui accident rutier petrecut pe DN 7, la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia (pe raza judetului Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita). Potrivit Centrului Infotrafic din ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN valabil in intervalul 08.01.2018 ora 20.00 si 09.01.2018 ora 02.00. Se vor semnala : ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m in zonele joase din judetul Buzau. Fenomenul este in extindere…

- Un accident de circulatie a avut loc, miercuri, pe DN1, in localitatea Otopeni, patru persoane fiind ranite, doua dintre acestea aflandu-se in stare grava si transportate la spitale din Capitala, traficul rutier desfasurandu-se pe o singura banda. „In judetul Ilfov, pe DN1, se circula in conditii…

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- O conducta de gaze a fost fisurata in localitatea Cosoveni, in urma unui accident rutier care a avut loc duminica dimineata pe DN6, circulatia in zona fiind deviata pe o ruta ocolitoare. Potrivit IPJ Dolj, un sofer de 38 de ani, care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers, a intrat…

- O conducta de gaze a fost fisurata in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Coșoveni din județul Dolj, circulația fiind deviata pe o ruta ocolitoare. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, doua masini au ajuns in șanț, pe DN 6, la intrarea in localitatea Coșoveni dinspre Carcea, dupa ce unul…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform Infotrafic, pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile…