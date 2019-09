Circulatia e modificata de azi in zona Aeroportului Otopeni. CFR incepe lucrarile la calea ferata

Circulatia rutiera in zona Aeroportului Otopeni va fi modificata, incepand de luni, in urma demararii de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord.



"In vederea demararii de catre CFR a lucrarilor pentru legatura feroviara intre Aeroportul Henri Coanda si Gara de Nord, incepand de luni, 2 septembrie, orele 12:00, se schimba prioritatea de circulatie in actualul sens giratoriu de la iesirea din aeroport, prioritate urmand sa aiba autovehiculele care parasesc zona aeroportului", a informat intr-un comunicat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza…