Circulația a două autobuze din Timișoara, deviată. Care este motivul Mesaj important pentru calatori din partea Societații de Transport Public Timișoara. Reprezentanții instituției anunța ca circulația mijloacelor de transport in comun de pe liniile L28 și M29 va fi deviata, incepand de maine, din cauza lucrarilor ce vor avea loc la magistrala de apa de pe strada Matasarilor. In aceste condiții, intersecția dintre strazile Matasarilor […] Articolul Circulația a doua autobuze din Timișoara, deviata. Care este motivul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

