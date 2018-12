Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Prognoza meteo 24 DECEMBRIE-6 IANUARIE PROGNOZA METEO MUNTENIA In prima zi a intervalului vor fi valori termice diurne ușor mai ridicate decat normalul perioadei, in medie in jurul valorii de 6 grade, urmand ca in prima zi de Craciun și in noaptea de 25 spre 26 decembrie, temperatura…

- Meteorologii au publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne usor mai ridicate decat normalul perioadei, in medie in jurul valorii de 7 grade, dar in zilele de Craciun vremea se va raci, astfel…

- Vineri, 21 decembrie, de la ora 9, in holul Colegiului National „Vasile Alecsandri“ din Bacau a avut loc un spectacol la care au participat majoritatea liceenilor dar si profesorii acestora. Evenimentul a cuprins momente de folclor autentic si colinde specifice sarbatorilor. Colegiul bacauan a realizat…

- Pana pe 23 decembrie, dar și in perioada 27-30 decembrie, majoritatea magazinelor vor funcționa intre orele 9-21, cele din ERA Home Center vor funcționa intre orele 10 și 21, iar hipermarketul Carrefour intre 8 și 23. De precizat ca, atat in Ajun de Craciun, adica luni, 24 decembrie, cat și…

- In data de 19 decembrie la Alba Mall se desfașoara a cea de a VI-a ediție a evenimentului ”Invațam sa daruim”.Spectacol de dans modern, caritabil pentru beneficiarii casei de tip familial nr 9 din Alba Iulia. Participarea la eveniment este gratuita, spectatorii fiind invitați sa doneze cat doresc…

- Cu o luna inainte de Revelion, la singura fabrica de confectionare a brazilor artificiali din Chisinau e agitatie mare. Angajatii muncesc de zor pentru a face fata sutelor de comenzi. Muncitorii planifica sa confectioneze aproape 2.000 de pomi de Craciun.