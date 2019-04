Circuitul reciclarii este in haos dupa ce China a refuzat sa mai fie pubela de gunoi a lumii

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, Romania a importat din China marfuri in valoare de 4,4 miliarde de euro și a exportat in valoare de 645 milioane de euro. Astfel, avem un deficit in raport cu marea țara asiatica de 3,761 miliarde de euro. Acest deficit reprezinta 2% din cel al UE in raport cu China. Conform Eurostat, comerțul…

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene, dupa accidentul aerian din Etiopia, soldat cu 157 de morti. „In urma tragicului accident al unui avion Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian…

- In 2019, podiumul celor mai puternice tari din lume ramane neschimbat in raport cu anul precedent, arata clasamentul traditional pe aceasta tema al publicatiei US News&World Report potrivit adevarul.ro. Revista americana US News&World Report a publicat clasamentul celor mai puternice…

- Euler Hermes, liderul global in asigurarea de credit comercial si recunoscut specialist in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, și-a prezentat studiul privind evoluția pieței globale de construcții, un studiu realizat pe 70 de state. Dupa o perioada de zece ani de creștere (2008-2018),…

- Regatul Unit a spus luni ca luptatorii organizației jihadiste Statul Islamic ar trebui sa fie judecați acolo unde au fost comise crimele, respingând astfel apelul președintelui Donald Trump facut Europei sa-și repatrieze cetațenii, relateaza AFP.”Când este posibil, ar trebui sa…

- Înca de la cele doua rasturnari politice gemene din 2016 - votul Regatului Unit pentru Brexit și alegerea lui Donald Trump de catre America - analiștii dezbat daca e vorba doar de o aberație trecatoare sau e începutul unei noi epoci. Suntem înca în primele zile. Dar deja pare…

- "Incurajam toate tarile, printre care celelalte tari membre ale Uniunii Europene, sa sustina poporul venezuelean recunoscandu-l pe presedintele interimar Guaido si sprijinind eforturile Adunarii Nationale pentru revenirea democratiei constitutionale in Venezuela", a declarat intr-un comunicat seful…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu (locul 100 in ierarhia internationala) a produs luni surpriza turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe taiwaneza Su-Wei Hsieh, locul 31 mondial si cap de serie nr. 3, in doua seturi, 6-4, 7-6…