- Șeful Apple, Tim Cook, a confirmat ca noul produs fintech al companiei ― Apple Card ― va fi lansat luna viitoare. Apple Card va fi atât un card virtual ― pe iPhone, cât si unul fizic (din titan, gravat cu laser), serviciul fiind furnizat împreuna cu Goldman Sachs si Mastercard.Citește…

- Trei prahoveni saltați de mascați, in urma perchezițiilor derulate de DIICOT și BCCO Ploiești, joi, in comuna prahoveana Gherghița, intr-un dosar de trafic de minori, vor fi cercetați sub control judiciar. Indivizii, care ar fi pus trei adolescente sa se prostitueze, promovandu-le prin mica publicitate,…

- A murit actorul Rutger Hauer, anunța publicația Variety, citata de Mediafax. Hauer a incetat din viața la 75 de ani. Actorul a murit pe 19 iulie, in locuința sa din Olanda. Vestea a fost data publicitații de agentul vedetei abia miercuri, dupa ce inmormantarea a avut loc.

- Warner Media pregatește un serialul inspirat de ”Gossip Girl: Intrigi la New York” pentru viitoarea platforma de streaming, HBO Max, anunța Variety, potrivit Mediafax.Zvonurile privind o reintalnire a personajelor din “Gossip Girl” circula de multa vreme, dar noul serial nu va mai urmari aventurile…

- Actorul Christoph Waltz revine in rolul personajului negativ Blofeld din franciza "James Bond", a confirmat o sursa pentru Variety.Waltz a aparut prima data in filmul "Spectre" din celebra serie. El a interpretat rolul personajului emblematic care a fost jucat inaintea sa de actorii Donald…

- Cineastul J. A. Bayona va regiza doua episoade din viitorul serial "Lord of the Rings", ce va fi produs de Amazon, informeaza site-ul revistei Variety. El va fi si producator executiv al noii productii TV, alaturi de partenera lui de productie, Belen Atienza. Cel mai recent film regizat…

- Actorul Bradley Cooper, care anul trecut si-a facut debutul regizoral cu remake-ul „A Star is Born”, se afla in negocieri pentru a juca in urmatorul film al lui Guillermo del Toro, cineast mexican recompensat cu doua premii Oscar, dupa ce Leonardo DiCaprio a renuntat la proiect.Variety scrie…

- Arnold Schwarzenegger va interpreta rolul principal intr-un serial animat, 'Stan Lee's Superhero Kindergarten', ce va fi produs de Genius Brands International, informeaza site-ul revistei americane Variety.