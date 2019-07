Circa două milioane lei s-au dus anul acesta pe biserici, doar de la Primăria Bistrița și CJ BN Primaria Bistrița a imparte 950.000 de lei lacașurilor de cult de pe raza municipiului. Suma cea mai consistenta revine Bisericii de la Coroana, care deruleaza o serie de lucrari de conservare și restaurare a lacașului de cult ortodox. An de an, municipalitatea bistrițeana imparte bani bisericilor de pe raza orașului, astfel ca povestea se repeta și in 2019. Anul acesta, Primaria Bistrița a repartizat 950.000 lei lacașurilor de cult de diferite, in funcție de solicitari și de nevoi. In anii precedenți, sumele au fost aproximativ similare, acestea variind intre 800.000 lei și un milion de lei.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

