Circa 96 % dintre familiile din România au locuinţele în proprietate "Mai mult de jumatate din gospodarii (60,9%) traiesc in locuinte individuale separate, proportia fiind puternic influentata de mediul rural, restul gospodariilor regasindu-se in imobile cu mai multe locuinte (37,9%). Imobilele in care se gasesc locuintele gospodariilor sunt aproape in totalitate de tipul casa individuala separata in cazul mediului rural (97,4%) si preponderent, apartamente in imobile cu mai multe locuinte (69,8%) in cazul mediului urban", se mentioneaza in ancheta INS. Din distributia gospodariilor dupa numarul de camere al locuintei principale, s-a constatat ca mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Circa 96% dintre familiile din Romania ocupau, in 2018, locuinta in calitate de proprietar, iar ponderea familiilor chiriase era mai mare cu 1,9 puncte procentuale in mediul urban fata de cel rural, conform "Anchetei asupra calitatii vietii", realizate de Institutul National de Statistica anul trecut.…

- Aproape jumatate din gospodariile din Romania se incalzesc cu lemne de foc, in timp ce in mediul rural circa 85% folosesc lemnul pentru incalzire, resursa care s-a scumpit cu 50% in ultimii doi ani.

- Peste un sfert dintre angajații din Romania recunosc ca remunerațiile sunt insuficiente si sunt nevoiti sa ceara imprumuturi familiei si prietenilor pana la primirea urmatorului salariu, potrivit unui sondaj efectuat de Best Jobs. 32% din respondenti afirma ca situatia lor financiara s-a inrautatit.Jumatate…

- ”Circa 38% dintre studenți dau dreptate ideologiei pro-plagiat care susține ca în spațiul universitar din România nu s-a știut ca trebuie sa pui ghilimele când preiei cuvânt cu cuvânt paragrafe întregi. Efectul propagandei pro-plagiere a elitelor puterii a fost,…

- Ziarul Unirea Peste jumatate din banii romanilor se duc pe hrana și utilitați. Sub 6% din bugetul lunar, alocați pentru cultura și recreație Peste jumatate din banii romanilor se duc pe hrana și utilitați. Sub 6% din bugetul lunar, alocați pentru cultura și recreație Nivelul de trai din Romania ramane,…

- Nivelul de trai din Romania ramane, in continuare, unul dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana, chiar daca veniturile au crescut in ultimii ani. Peste jumatate din buget se duce doar pentru mancare și plata facturilor la utilitați, cu mult peste media europeana.

- In medie, 9 procente din cheltuielile totale de consum au fost alocate de gospodariile din Uniunea Europeana pentru recreatie si cultura, in anul 2017, pe primele locuri fiind gospodariile din Danemarca si Suedia, ambele cu 11,5%, in timp ce la coada clasamentului sunt cele din Romania, care au alocat…

- Pe 3 decembrie 1987, la ora 2.00, Elena Ioana Nastase venea pe lume la Spitalul Clinic din București. Era cetațeanul cu numarul 23.000.000. Peste un secol și ceva, in 2100, populația Romaniei va fi de numai 12.000.000. Practic, ne injumatațim! India va ajunge la 1,4 miliarde, China va ”stagna” la un…