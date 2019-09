Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua din cinci gospodarii (37,6%) suporta cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente ale vietii, iar daca se iau in considerare si cele care intampina o oarecare dificultate in acoperirea cheltuielilor de zi cu zi se ajunge la 80,0% din totalul gospodariilor, conform "Anchetei…

INS: Aproape 38% din gospodarii suporta cu dificultate cheltuielile curente Arhiva Foto: Wikipedia.org. Aproape doua din cinci gospodarii (37,6%) suporta cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile curente ale vietii, iar daca se iau în considerare si cele care întâmpina…

- Taifunul Faxai, insotit de rafale devastatoare de vant si ploi torentiale, a lovit luni o regiune vasta din zona Tokyo provocand decesul a trei persoane, ranirea altor cateva zeci si prabusirea mai multor stalpi de inalta tensiune. Un val de canicula care a urmat marti furtunii, a condus la decesul…

- Ziarul Unirea Panouri fotovoltaice pentru 240 de gospodarii neelectrificate din Alba. Oameni care toata viața lor au avut lumina de la lampașul pe petrol vor avea energie verde Circa 240 de gospodarii neelectrificate din Alba, in programul de instalare a panourilor fotovoltaice derulat de AFM • Oameni…

- Edilul a declarat, pentru Agerpres, ca nu se stie care este cauza dublarii consumului, populatia fiind rugata sa nu foloseasca apa pentru udatul gradinii, gazonului sau a piscinei, si sa semnaleze orice posibila avarie la retea. Bazinele sunt umplute in fiecare noapte, dar peste zi apa se termina,…

- Gazele naturale vor ramane combustibilul preferat pentru incalzire in mediul urban in Romania, cel putin pana in 2030, cand, potrivit proiectiilor, aproape 3,2 milioane gospodarii vor utiliza in

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a precizat miercuri ca prin proiectul de rectificare bugetara se propune diminuarea cheltuielilor cu circa 1,03 miliarde de lei, insa nu sunt afectate proiectele derulate, in conditiile in care bugetul ministerului continua sa beneficieze de fonduri mai mari cu…

- Aproximativ 30 de gospodarii, din care sase locuinte, au fost inundate, in satul aradean Halalis, in urma unei ploi torentiale, iar in zona un drum comunal a fost distrus si nu mai este practicabil, in timp ce alte doua drumuri sunt afectate. Primarul comunei Savarsin, de care apartine…