Circa 60 de bistrițeni s-au îmbolnăvit de boală diareică acută, în ultima săptămână. O treime au ajuns în spital Aproape 60 de bistrițeni au fost diagnosticați cu boala diareica acuta (BDA), in ultima saptamana. Peste 20 au fost internați in spital, cei mai mulți fiind copii de pna la 4 ani, dar și batrani de peste 65 de ani. In ultima saptamana, in Bistrița-Nasaud au fost inregistrate 56 de cazuri de BDA, potrivit DSP Bistrița-Nasaud. Din acet numar total, 35 au fost depistate de medicii de familie, iar 21 sunt cazuri care sunt internari in unitațile spitalicești. Cele mai multe persoane internate sunt copii din grupa 1-4 ani – 6 la numar – și persoane in varsta de peste 65 de ani, de asemenea 6 cazuri.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

