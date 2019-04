„Suntem in situatia in care care peste 33.000 de dosare de pensii au fost recalculate, in medie 30.000 vor fi puse in plata. Cu siguranta ca acum majoritatea pensionarilor, din acesti 30.000, au primit acasa diferentele de bani”, a spus ministrul Muncii si Justitiei Sociale Marius Budai, vineri seara, la Romania TV. El a spus ca se va continua recalcularea pensiilor „si cu acea majorare cu 15% a valorii punctului de pensie prevazuta pentru data de 1 septembrie 2019” si a dat asigurari ca, pana pe data de 15 aprilie, s-a incheiat „plata a ceea ce inseamna pensia curenta a lunii aprilie, iar in…