- Aproximativ 26 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in timp ce asteptau la rand sa se inchine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva din baldachinul special amenajat in curtea Catedralei...

- In fiecare an, pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxa praznuiește pe Sfanta Cuvioasa Parascheva. Ea este cinstita in Moldova, intrucat de mai bine de 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași, fiind izvor de bine¬cu¬van¬ta¬re și insa¬na¬to¬șire duhovniceasca și trupeasca pentru toți cei care o cheama in…

- Modificarile sunt valabile in perioada 10-17 octombrie. In afara a doua curse suplimentare zilnice (ambele pe relatia cu Bucuresti Nord) va fi suplimentat numarul de vagoane la zeci de trenuri care leaga Iasiul de marile orase ale Romaniei.

- Pelerinii au inceput deja sa soseasca la Iași sa se inchine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, deși mai sunt cateva zile pana in 14 octombrie. In curtea Catedralei Mitropolitane a fost montat catafalcul pe care va fi așezata racla cu moaștele Sfintei, anunțaMEDIAFAX.A mai ramas o saptamana…

- Desi nu au inceput inca sarbatorile Iasului, sute de credinciosi au venit astazi la Mitropolie pentru a atinge racla sfanta. La orele amiezii era o coada cu peste 500 de persoane. Unii dintre credinciosi au venit astazi deoarece nu pot sta zeci de ore la coada, asa cum se intampla in zilele de pana…

- Peste 37.000 de profesionisti IT au plecat din Romania in ultimii 20 de ani, in timp ce deficitul anual al angajatilor din industria de profil este de aproape 15.500, arata un studiu de specialitate, prezentat, marti, intr-o conferinta. Conform cercetarii "Scaling Up", cea mai importanta…

- Coloane de mașini și camioane luni la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II. Din cauza aglomerației se așteapta peste o ora pentru controlul documentelor de calatorie. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru Agerpres, ca, in cazul traficului greu, aglomeratia este obisnuita…

- Maria Grapini a spus pentru DC News ca nu are de gand sa-l dea in judecata pe Marian Ceausescu. "E individul care sta si ii asteapta la iesirea de la B1 pe toti politicienii care sunt din arcul guvernamental. Pe cei din opozitie nu ii așteapta. E meseria lui. Daca nu se autosesizeaza organele…