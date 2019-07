Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervinit, luni, in localitatea Patranjeni, in cooperare cu SVSU Zlatna, pentru stingerea unui incendiu la o anexa gospodareasca. In anexa gospodareasca se aflau 4 porci. 3 au murit iar altul a fost salvat. (foto/ISU Alba) Post-ul Incendiu intr-o gospodarie din…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia, regiunea Halkidiki, s a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme vant foarte puternic, ploaie si grindina care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters,…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce un elicopter al armatei germane s-a prabușit in nordul Germaniei, au relatat luni mai multe publicații din presa germana, citate de MEDIAFAX.Citește și: Adrian Nastase lanseaza o serie de propuneri! ‘Nu este suficient’ Elicopterul s-a prabușit in…

- Circa 500 de locuitori ai unui sat din nordul Germaniei au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu de padure reizbucnit dupa ce aparent fusese stins, au informat luni autoritatile locale, citate de dpa. Potrivit autoritatilor, incendiul care a determinat evacuarea satului Luebtheen, din apropierea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, un incendiu a izbucnit in cursul noptii de joi spre vineri, la o ferma avicola din Mintia. "Noua pompieri militari de la Detasamentul Deva au intervenit cu trei autospeciale pentru a opri ofensiva unei arderi mocnite…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pe DJ222 la iesire din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins balotii de paie de la Ferma 5. "La…

- In intervalul 19.04.-21.04.2019, pompierii militari au lichidat 8 incendii de vegetație uscata, in urma carora au ars circa 50 de hectare de vegetație uscata. De asemenea, de la mijlocul lunii martie și pana in prezent in județul Maramureș au ars peste 250 de hectare de vegetație uscata. In ultimele…