- Cel puțin șapte persoane au murit dupa ce uraganul Dorian a devastat arhipelagul Bahamas, a informat premierul Hubert Minnis, care a avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, scrie Mediafax, citând CNN. Premierul a informat, la întoarcerea sa dintr-un tur aerian deasupra regiunii Abaco,…

- Insula Abaco din Bahamas insa se afla sub apele aduse de catre uraganul Dorian, care era incadrat in categoria 5 de periculozitate, cea mai mare, atunci cand a lovit țarmurile statului din Caraibe. Primul-ministru Hubert Minnis a inspectat din avion insula era imaginile arata proporțiile dezastrului.…

- "In ceea ce priveste coordonarea, Agentia de gestionare a dezastrelor din Caraibe (CDEMA) este cea care conduce raspunsul umanitar", a declarat Jens Laerke, un purtator de cuvant al Biroului ONU pentru Afaceri Umanitare, in cadrul unei conferinte de presa la Geneva.CDEMA a trimis in Bahamas,…

- Vanatorii de furtuni au intrat de mai multe ori in mijlocul uraganului Dorian, unul dintre cele mai puternice formate vreodata in Atlantic, și au surprins imagini cu ceea ce specialiștii numesc ”efectul de stadion”. Fotografii cu imagini feerice surprinse in mijlocul uraganului au fost facute publice…

- Uraganul Dorian, cea mai puternica furtuna tropicala care a lovit insulele Bahamas de cand au inceput inregistrarile meteorologice, a smuls acoperișurile cladirilor și facut ca insule intregi sa fie complet sub apa. Uraganul Dorian a lovit arhipelagul Bahamas cu intensitatea unei furtuni de categoria…

- Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite la ora 03:00 GMT, uraganul Dorian si vanturile sale - care pot sa ajunga la viteze de 240 de kilometri pe ora - ar putea sa atinga regiunile nord-vestice din Bahamas in cursul zilei de duminica.…