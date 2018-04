Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de salariati ai Aso Cromsteel din Targoviste au protestat, joi, in fata societatii, nemultumiti de conditiile de munca si de nivelul de salarizare. Presedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Iuliu Hossu, a fost prezent si le-a transmis protestatarilor ca ii sustine in demersul lor.…

- Senatorul PNL Florin Citu a initiat un proiect de act normativ care vizeaza relaxarea legislatiei privind angajarea lucratorilor din spatiul extracomunitar, in contextul crizei acute de forta de munca de pe piata romaneasca. Concret, in urmatorii cinci ani, strainii din spatiul extracomunitar ar putea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Legea salarizarii bugetarilor este una proasta, dovada fiind modificarile aduse acestei legi prin ordonante de urgenta si prin amendamente la Ordonanta de Urgenta de modificare, noteaza stiripesurse.ro . „Practic, aceasta Lege a salarizarii unitare a creat…

- In perioada 2-6 aprilie are loc, la Targoviste, etapa nationala a Olimpiadei la discipline din aria curriculara „Tehnologii”, profil tehnic, domeniul „Constructii, instalatii si lucrari publice”.

- Senatorul PNL și președintele Comisiei economice, de industrie și servicii, Florin Cițu și senatorul PNL, Raducu Filipescu au fost oaspeții Organizației PNL Dambovița. Pe langa agenda legata de problemele politice , cei doi lideri libarali au și o intalnire cu oamenii de afaceri dambovițeni.…

- Guvernul a aprobat, joi, regulamentul cadru care stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca pentru familia ocupationala ”sanatate si asistenta sociala”.

- Spaniolii cauta forța de munca in agricultura. Contractele sunt sezoniere, dar platite bine. Eures Romania pune la dispozitie 150 de locuri de munca in domeniul agricol in Spania, dintre care 100 pentru femei la cules și ambalat fructe și 50 pentru barbați la cules fructe și curațat copaci.…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 25.870 locuri de munca, în data de 27 martie 2018.Cele ami multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.331 locuri de munca, in data de 26 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 5.751,…

- Sindicalistii din Politie si angajatii din penitenciare vor protesta sambata in fata Ministerului Afacerilor Interne, urmand sa plece in mars spre Guvern. Politistii sunt nemultumiti de salarizare, de deficitul de personal si de subfinantare, in timp ce angajatii din penitenciare solicita conditii…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 25.478 locuri de munca, în data de 23 martie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Peste 100 de consilieri de probatiune protesteaza, miercuri, la Bucuresti, nemultumiti de salarizare si conditii de munca. Protestul se desfasoara in fata sediului Institutului National de Statistica, cu ocazia prezentarii bilantului pe anul 2017 al Directiei Nationale de Probatiune, potrivit AGERPRES.Citeste…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.602 locuri de munca, in data de 19 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.654,…

- UVT Agroland Timișoara nu a reușit sa repete prestația de la ultimul meci cu CSM Targoviște și se intoarce fara punct din județul Dambovița. Trupa de pe Bega a fost invinsa cu 3-0 și a ratat șansa de a fi la egalitate cu formația de langa Turnul Chindiei.

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- La bursa locurilor de munca, oamenii au ajuns sa se roage sa NU fie angajati. S-a intamplat la Targoviste, iar cei care fug de munca sunt asistatii social. Prefera sa stea degeaba pe bani mai putini, decat sa munceasca pentru un salariu.

- Presedintele CJT, Calin Dobra este ferm! Vrea un stadion nou pentru Timișoara. Actuala arena este in stare avansata de degradare, iar liderul CJT spune ca nu se merita o reabilitare a acestuia, ci trebuie construit unul nou. Deocamdata nu a gasit surse de finanțare pentru un nou stadion, insa da asigurari…

- Primaria municipiului Targoviște și AJOFM au organizat o bursa locurilor de munca dedicata persoanelor beneficiare de ajutor social de pe Post-ul TARGOVIȘTE: Bursa locurilor de munca pentru asistații social. Majoritatea nu doresc serviciu, ci sa vorbeasca cu primarul sa nu le taie beneficiile apare…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat ca s-a decis in privinta candidaturii pentru o functie in PSD, dupa ce a consultat organizatia din Dambovita pe care o conduce, in cadrul conferintei judeteane.

- Sambata, 3 martie 2018, la Seminarul Teologic „Sfantul Ioan Gura de Aur" din Targoviste, s-a desfasurat etapa judeteana a Olimpiadei Nationale de Religie pentru clasele VII-XII si pentru liceele si seminariile teologice.

- Zeci de firme si-au anuntat prezenta la prima bursa a locurilor de munca pentru studentii din acest an. Evenimentul va avea loc in data de 16 martie si se va desfasura la parterul Complexului M din Micalaca. Potrivit Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii Aurel Vlaicu…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunta, joi, ca la nivel national sunt vacante 23.777 locuri de munca. Situația locurilor de munca vacanțe, in fiecare județ: București — 8.379, Prahova — 1.937, Arad — 1.714, Timiș — 1.101, Dolj — 900, Iași — 658, Sibiu — 657, Valcea — 513, Brașov —…

- Salariații care stau acasa, dar sunt obligați sa raspunda apelurilor angajatorului sau sa efectueze anumite sarcini, trebuie remunerați, pentru ca timpul in care aceștia stau de garda sau de permanența trebuie considerat ”timp de lucru”, a decretat Curtea Europeana de Justiție. Decizia reprezinta o…

- Circa opt mii din cei 13.300 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia vor beneficia din februarie de clase de salarizare in plus. Listele intocmite de subunitați sunt analizate in aceste zile și vor fi aprobate miercuri i...

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania "Fara penali in functii publice". El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala.

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Prin popularizarea permanenta a masurilor active si de stimulare a ocuparii fortei de munca, atat in randul angajatorilor cat si in randul persoanelor in cautarea unui loc de munca si cresterea ofertei de locuri de munca vacante in Dambovita, rata somajului inregistrat a scazut cu 1,25 puncte procentuale…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus niciodata problema…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus…

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Lia Olguta Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 si 40 . A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate in aceasta saptamana 315 de locuri de munca vacante, din care 20 pentru persoanele cu studii superioare si 247 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii. Mai sunt disponibile 48 de posturi pentru muncitorii necalificati. Cu studii…

- Comunicat: Domnule Horia Nasra, dezvoltarea județului a fost, este și va fi o prioritate pentru PNL Cluj, deși dumneavoastra sunteți deranjat de acest lucru! Președintele PSD Cluj, deputatul care uita mereu

- Potrivit raportului prezentat in ultima sedinta a Colegiului Prefectural, in cursul anului 2017, inspectorii ITM Dambovita au avut de finalizat cinci cercetari de evenimente, constand in accidente de munca grave care au avut loc in anul 2016. In acelasi timp au fost efectuate 16 cercetari de evenimente,…

- A intrat deja in traditia Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste sa sarbatoreasca aniversarea nasterii marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Post-ul Concurs „Cu si despre Caragiale”, la Biblioteca Judeteana „Ion Heliade Radulescu” Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 315 locuri de munca, din care: – 20 pentru Post-ul Oferta de locuri de munca disponibila in baza de date a AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Circa 550.000 de ciprioti sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar conservatorul Nicos Anastasiades este considerat favorit pentru a obtine un al doilea mandat in fruntea acestei mici tari din Uniunea Europeana, divizata de peste 40 de ani, relateaza AFP. Liderul…

- In an centenar, PNL Dambovita si-a propus ca in fiecare luna sa organizeze un eveniment legat de un moment istoric. In luna ianuarie, ce putea fi mai frumos decat momentul 24 ianuarie 1859. Astfel, joi seara, 25 ianuarie 2018, Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviște a fost gazda evenimentului „Unirea…

- Circa 1000 de salariati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat din nou pentru a protesta fata de oferta de marire a salariilor avansata de administratia Combinatului in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca aflate in plina desfasurare. Oamenii au inceput protestele de l inceputul anului, dar…

- Liberalii dambovițeni, simt romanește, și intr-un numar destul de mare, au luat parte la evenimentele organizate in Piața Tricolorului din municipiul Targoviște, prilejuite de implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Liderul liberal dambovițean, Marius Caravețeanu ne-a declarat…

- Schimbarile legislative sunt doar una dintre problemele care va fac viata de manager mai grea. Insa, fata de alte elemente necunoscute si provocari, este obligatoriu sa va conformati pe deplin si la timp cu acestea. Nu este usor sa operezi schimbari importante in sistemul de salarizare sau…

- Aproximativ 400 de siderurgistii protesteaza, luni, in fata sediului administrativ al combinatului ArcelorMittal Galati, solicitand semnarea contractelor de munca. Cativa protestatarii au amenintat cu blocarea portilor combinatului. Salariatii combinatului s-au strans in fata cladirii…

- Avand in vedere Campania de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut, in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, in perioada 04.12.2017 -15.01.2018 inspectorii de munca au efectuat actiuni de informare a unui numar de aproximativ…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 18.221 locuri de munca, în data de 15 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra.…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, pe Facebook, ca majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania, afirmand ca este una din cele mai importante reusite ale programului de guvernare. „Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ…