Circ! Bodyguarzi, injuraturi si imbranceli la alegerile de la PMP Timis / VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Lungu îi da din nou o lectie lui Rares Rusu precizând înca o data ca acesta a fost exlus din partid cu majoritate de voturi înca de anul trecut, deci nu avea cum sa plece singur. Mai mult, spune Lungu, pe lista amintita de Rusu figureaza persoane care de fapt…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei, a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, cu care va participa la alegerile europarlamentare de anul viitor, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Biroul Permanent Județean al PNL Timiș a decis, joi seara, sa anuleze controversatele alegeri din filiala Sannicolau Mare. De asemenea, alți primari „rebeli” au fost numiți președinți interimari, urmand ca acolo sa fie organizate alegeri.

- Fostul primar al sectorului 2, Neculai Ontanu, a depus la Tribunalul Bucuresti actele pentru infiintarea unui noi partid, intitulat „Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie”. Neculai Ontanu, fost membru al PSD si apoi al UNPR si unul dintre apropiatii lui Gabriel Oprea, va fi membru fondator al…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o deosebita…

- De ceva vreme, oameni interesanți și interesați direct de subiect au inceput sa propovaduiasca in stanga și-n dreapta ideea ca, in curand, vor fi alegeri pentru un nou Consiliu Județean. Punctul de plecare al zvonului manipulator este simplu: PSD, fara Ionel Arsene ca element de siguranța in fruntea…

- Intotdeauna, in ultimii 28 de ani, salariile ofițerilor și subofițerilor din Ministerul de Interne au fost mici in raport cu cele ale procurorilor sau judecatorilor. Ma refer la polițiștii operativi, cei care au o contribuție importanta in fi ecare dosar de cercetare penala. Din nefericire, in pacatul…

- Gigi Becali spune ca acum nu mai este de acord cu protestele și le-a transmis protestatarilor ca este momentul sa faca ceva pentru a schimba clasa politica. "Eu am fost de acord atunci cu ordonanța 13 cand au iesit milioane de romani in strada. Acum nu mai sunt de acord. Ei, #rezist, trebuie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca va avea o discuție cu colegii de partid despre candidatul la prezidențiale, dar a ținut sa precizeze ca in acest moment este prea devreme pentru a lua o decizie.”Cred ca este, in momentul de fața, mult prea devreme pentru a se lua o astfel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat: "Sa pastram America mareata" (Keep America Great!).

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De la instalarea primului guvern rezultat in urma parlamentarelor de la sfarsitul anului 2016 in PSD totul se intampla cu viteza. Intr-un singur an doua guverne au epuizat doua mandate de cate patru ani. Judecand dupa perioadele guvernelor – Grindeanu (2016-2020) si Tudose (2020-2024) – PSD se afla…

- Scandalul din PSD ia amploare. Citește și: Scandal uriaș in PSD. Telefoanele "rebelilor" din partid, luate la control Cu doar cateva ore inainte de congres au fost acceptate toate candidaturile "rebelilor" din partid. Acuzațiile continua insa sa curga. Pe langa razboiul pentur…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii, a precizat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. "Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Senatorul Ecaterina Andronescu, vicepresedinte al social-democratilor, a anuntat joi ca si-a depus candidatura la functia de presedinte executiv al PSD. 'Am depus-o in ideea nu ca alerg dupa functii, niciodata nu am facut asta, dar cred ca trebuie mentinuta competitia in partid si reprezentantii PSD…

- Fostul international Ionut Lupescu a reactionat, miercuri, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, la noile atacuri venite din partea lui Razvan Burleanu si a anuntat ca il va da in judecata pe actualul sef de la Casa Fotbalului. Lupescu, unul dintre candidatii la alegerile pentru presedintia…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, miercuri, ca a contestat hotararea CEX PSD care a interzis membrilor de partid sa candideze la Congres, iar daca aceasta nu va fi rezolvata va merge in instanta, afirmand ca 99% dintre membrii de partid nu stiu de ce se organizeaza Congresul.

- PD va susține un candiat unic al partidelor proeuropene, printre care PAS, PPDA, PL, PUN. "Chiar daca are șanse mari sa caștige alegerile locale, PD nu va inainta și el un candidat", a declarat Vlad Plahotniuc.

- Italienii au votat cu dreapta si forte antisistem duminica, insa fara sa rezulte o majoritate clara, potrivit datelor disponibile, ceea ce sugereaza mai multe scenarii, potrivit unor experti, scrie AFP, conform news.ro.Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar…

- Votantii din Roma au fost descurajati de cozile lungi de la sectiile de votare organizate pentru alegerile parlamentare, informeaza Politico. „Ne vom intoarce mai tarziu, poate spre seara, coada era prea mare acum”, a spus Sandra, care a venit sa voteze impreuna cu sotul si cu copilul lor de doi…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a spus vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca Organizatia Femeilor Social Democrate o va recomanda. Intrebata daca o intereseaza si o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale, Firea a negat, spunand ca isi doreste sa continue proiectele…

- La o citire mai atenta, printre randuri, a concluziilor (Consiliului UE n.r.), se poate deduce ca miniștrii de Externe ai statelor UE s-au impacat cu faptul ca viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova vor fi organizate in baza sistemului electoral mixt. Opinia aparține jurnalistului Nicolae…

- Alegerile locale din orașul ungar Hodmezövásárhely au fost câștigate surprinzator de un candidat comun al opoziției. Este un scrutin-test înainte de alegerile parlamentare.

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Romania nu este o democrație. Și asta nu doar pentru ca azi se afla sub conducerea unei grupari infracționale care și-a anexat instituțiile statului. Distrugerea fundamentelor democratice a inceput insa din 2015, cand USL a continuat sa funcționeze, subteran, și a impus o legislație electorala stramba.…

- 13 cetateni rusi si 3 entitati rusesti au fost inculpate de justitia americana pentru presupusa interferenta in alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a anuntat vineri procurorul special care ancheteaza acest caz, Robert Mueller, el afirmand ca cei acuzati ar fi dus "un

- 'Am decis sa demisionez cu efect imediat din functia de presedinte al tarii, chiar daca sunt in dezacord cu conducerea organizatiei mele', a declarat Jacob Zuma in cursul unei alocutiuni transmise in direct la televiziune. 'Trebuie sa accept ca partidul si compatriotii mei doresc sa ma concedieze',…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Anunț șocant facut astazi de vicepreședintele CJ Timiș, Roxana Iliescu, privind votul pentru bugetul județului pe anul 2018. La inceputul ședinței de plen, aceasta a anunțat ca „inainte de a trece la votul pentru fiecare proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi am de facut un anunț. In calitate de…

- Ksenia Sobchak, o contracandidata a lui Putin, și-a cerut scuze pentru implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite dupa ce a declarat ca ea crede ca hackerii ruși au intervenit pentru a schimba rezultatul alegerilor din 2016, scrie CNN. „Se pare ca intr-adevar am avut ceva de-a face cu asta”, a…

- Recent numit președinte interimar al PSD Timiș, Calin Dobra anunța ca incepe sa faca ordine in filiala. Sunt vizate anumite organizații locale, dar și diverși lideri care se implica doar teoretic in viața de partid. Dobra nu a dat decat un singur exemplu, spunand ca pentru restul urmeaza surprize.

- Ingrijorati de scandalul cu alegerile prezidentiale unde se presupune ca Moscova s-a implicat in campania electorala din 2016, Rex Tillerson, a declarat, astazi, ca Rusia va avea de suportat consecinte foarte grave daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an.

- Pentru alegerile prezidențiale din Rusia, Moskova va deschide 24 de secții de vot in stanga Nistrului, cu doua mai multe decat la alegerile pentru Duma de stat din 2016. Anunțul a fost facut dupa intrevederea dintre Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Mukhametshin, și liderul de…

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele in functie din Republica Ceha, Milos Zeman, in varsta de 73 de ani, a castigat un al doilea mandat prezidential, obtinand un procent de 52% din voturi, in detrimentul academicianului Jiri Drahos, care nu detine experienta politca, informeaza site-ul postului BBC.

- Remanierile guvernamentale de la finele anului 2017 s-au soldat cu crearea unei unitați guvernamentale, dedicata in totalitate integrarii europene și subordonata viceprim-ministrului Iurie Leanca, investindu-se astfel in imaginea vicepremierului, al carui partid va participa la alegerile parlamentare…

- Fostul președinte al PSD este de parere ca actualul lider al social-democraților, Liviu Dragnea este cel care va candida la alegerile prezidențiale și va avea susținerea partidului pentru aceasta funcție, in ciuda problemelor sale penale. Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul…

- PNL Timiș a ramas fara unul dintre membrii vechi. Lugojeanul Ioan Ambruș a decis sa spuna adio „barcii” conduse de Nicolae Robu, la aproape un an și jumatate de cand a renunțat la toate funcțiile in partid. El nu se mai regasește in activitatea filialei cu al carei președinte a avut mai multe clinciuri…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sambata la Cluj ca este foarte posibil ca formatiunea sa sa aiba un candidat pentru alegerile prezidentiale din 2019, argumentand ca USR "isi propune sa conteze in politica romaneasca".

- Daca aproape intreg PSD s-a reunit din nou in spatele lui Liviu Dragnea, vicepreședintele TSD Timiș, Alexandru Bociu, a avut un mesaj pe cat de curajos, pe atat de critic la adresa colegilor de partid. El spune ca nu Dragnea e vinovat de situația anormala din partid, ci lipsa de onoare și demnitate…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Alegerile anticipate în România nu pot fi organizate, potrivit Constitutiei, decât în cazul în care doua propuneri de Executiv sunt respinse de catre Parlament în termen de 60 de zile una de cealalta, iar

- Un raport publicat de Senatul Statelor Unite a avertizat, vineri, ca este de asteptat ca Rusia sa incerce sa afecteze incercarea Serbiei de a adera la Uniunea Europeana si sa intervina in alegerile electorale care vor avea loc in Italia anul viitor, informeaza site-ul EUObserver.com.

- Un filosof scolit la faimosa universitate Oxford crede ca alegerile dificile sunt o binecuvantare si ca „o lume plina doar de alegeri usoare ne-ar face sclavii motivelor“. „Alegerile dificile sunt grele nu din cauza noastra sau a ignorantei, sunt dificile pentru ca nu exista cea mai buna alegere“, afirma…

- 17 iunie. Cu sprijinul politic retras și exclus din partid, premierul Sorin Grindeanu face o baie de mulțime in curtea de la sediul PSD Timiș. In ropot de aplauze, el ii declara razboi fațiș lui Dragnea, anunțand ca președintele PSD nu va putea sa-l dea afara din partid de cate ori se va inscrie el.…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters.