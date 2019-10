Aceste drone livrate armatei cipriote, primele de acest tip, fac parte dintre cele mai performante din categoria lor, potrivit producatorului lor israelian Aeronautics Group.



Descoperirea, in ultimii ani, a unor zacaminte de gaz in estul Marii Mediterane a amplificat aspiratiile, in special ale Ciprului, care vrea sa devina un important actor in domeniul energiei, potrivit stiripesurse.ro



Turcia, a carei armata ocupa din 1974 o treime din insula, se opune oricarei explorari si exploatari a acestor resurse care ar exclude aceasta parte din Cipru, unde locuiesc cipriotii-turci.