Ciprul critică Ankara după blocarea unei nave de exporare a gazelor Ciprul a apreciat duminica seara ca Ankara a incalcat "dreptul international" dupa ce marina turca a blocat o nava italiana plecata sa exploreze gaze naturale in apele insulei mediteraneene, transmite AFP.



Gigantul italian din domeniul energiei ENI a informat agentia cipriota de presa ca unul dintre vapoarele sale a primit ordin vineri de la nave turce sa se opreasca din cauza unor "activitati militare" in sectorul respectiv.



Vaporul se indrepta spre blocul 3 al Zonei Economice Exclusive (ZEE) a Ciprului, pentru a incepe explorarea acestui bloc situat la est de insula.

