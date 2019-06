Cipru: Țările din Europa de Sud avertizează din nou Turcia Cele șapte țari mediteraneene din Europa de Sud, care s-au întâlnit vineri în Malta sub egida Med7, au cerut din nou Turciei sa "înceteze activitațile ilegale", referindu-se la intenția Ankarei de a fora în apele din zona economica exclusiva a Ciprului, relateaza AFP.

"Regretam profund faptul ca Turcia nu a raspuns la solicitarile repetate ale UE ce condamna acțiunile ilegale ale Turciei" în aceasta zona, spun țarile Med7 în declarația finala.

"Daca Turcia nu va opri acțiunile sale ilegale, cerem UE sa ia în considerare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

