Mobilitatea in regiunea Ciprului este, prin natura lucrurilor, in crestere, la fel si tensiunea, in principal din cauza provocarilor generate de Turcia. De la intalnirea liderilor Rusiei, Turciei si Iranului trebuie sa preluam mesajul pe care conducerile acestor trei tari incearca sa ni-l transmita. Si anume ca trecem la urmatorul stadiu de apropiere intre aceste tari - puteri regionale ambitioase ce doresc sa schimbe jocul geopolitic in Orientul Apropiat si Mijlociu, potrivit Rador.