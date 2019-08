Cipru: Pompierii depun eforturi să izoleze un incendiu major Sute de pompieri si voluntari incercau luni seara sa impiedice extinderea in zonele populate a unui incendiu major de vegetatie de pe insula Cipru, relateaza dpa. Incendiul a izbucnit la circa 15 km nord-vest de portul Limassol, o zona foarte populara in randul turistilor, au anuntat pompierii. Flacarile ameninta satele Pachna, Kissousa si Vouni, ceea ce a dus la unele evacuari. Politia a inchis mai multe autostrazi in regiunea de la nord-vest de Limassol din cauza fumului puternic. Elicopterele si aeronavele utilizate de pompieri au fost scoase din actiune dupa caderea noptii. Temperaturile in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

