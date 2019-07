Cipru - Patru din cei cinci membri ai unei familii s-au înecat în mare Patru din cei cinci membri ai unei familii au murit in timp ce inotau in zona coastei nordice din Cipru, a relatat sambata media cipriota, citata de agentia Xinhua. Cele cinci persoane au intrat in mare pentru a se racori, insa au fost surprinse de valurile mari si de curentii puternici. Tatal, in varsta de 48 de ani, mama, de 40 de ani, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani s-au inecat in ciuda eforturilor de salvare intreprinse de alte persoane prezente pe plaja. Al treilea copil, in varsta de 12 ani, a fost salvat si transportat la spital. Un barbat in varsta de 32 de ani, care a sarit in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

