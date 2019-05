Cipru: Ministrul justiţiei a demisionat după scandalul crimelor în serie In ultimele trei saptamani au fost gasite cadavrele a trei femei, aruncate in trei locuri la vest de capitala Nicosia. Anchetele sunt in curs in alte trei cazuri de disparitie, inclusiv doua fete in varsta de sase, respectiv opt ani. Un ofiter in varsta de 35 de ani a fost arestat si potrivit politiei a recunoscut in total sapte crime, dupa ce a luat legatura cu femeile pe un site de intalniri. "L-am informat pe presedintele republicii ca demisionez din motive de sensibilitate politica", a declarat Nicolaou presei, dupa ce a fost primit de seful statului, Nicos Anastasiades. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara se numește Livia Florentina Bunea, anunța Adevarul. Barbatul are 35 de ani și se numește Nikos Metaxas. El este ofițer in armata cipriota și a recunoscut saptamana trecuta ca a ucis cinci femei și doi copii. Printre victime sunt și doua romance: Livia Florentina Bunea și fiica sa de…

- Cea de-a patra victima identificata a criminalului in serie din Cipru este buzoianca disparuta in 2016, Livia Florentina Bunea, potrivit anatomo-patologilor citati de presa locala. Metoda de strangulare este un indiciu relevant pentru investigatori.

- Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, intr-un gemantan, in lacul extrem de toxic, aflat in proximitatea unei mine abandonate, la vest de capitala Nicosia. Printre victime se numara si o femeie de 36 de ani din Buzau si fiica acesteia, de numai opt ani. Politia din…

- O romanca si fiica ei de opt ani au fost ucise de un criminal in serie, in Cipru, impreuna cu alte cinci femei, relateaza presa locala, citata de site-ul postului BBC. Suspectul principal, un ofiter militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut deja ca este responsabil pentru crime. Politia verifica…

- O poveste de groaza se contureaza in Cipru. O romanca de 35 de ani si fetita ei de 8 ani, disparute in urma cu 3 ani, ar putea fi victimele unui criminal in serie, arestat acum de autoritatile de la Nicosia. Suspectul, ofiter de cariera in armata, a recunoscut ca a ucis 7 femei si […]

- O romanca si fiica ei de opt ani au fost ucise de un criminal in serie, in Cipru, impreuna cu alte cinci femei, relateaza cyprus-mail.com. Suspectul principal, un ofiter militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut deja ca este responsabil pentru crime. Politia verifica informatiile primite la momentul…

- O romanca și fiica ei de opt ani au fost ucise in Cipru, de un criminal in serie, care a mai omorat alte cinci femei. Suspectul principal, care este un ofițer militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut asasinatele, relateaza Digi 24. In prezent, poliția verifica informațiile. Reprezentanții autoritaților…

- ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC. Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul…