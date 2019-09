Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 12 persoane au fost ranite ușor in urma unor explozii produse la un depozit de armament din nordul Ciprului dupa un incendiu izbucnit intr-o zona militarizata, a anunțat joi ministrul cipriot de Externe, Kudret Ozersay, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Liviu Dragnea, la prima apariție…

- O serie de explozii urmate de un incendiu au avut loc joi in zori la un depozit de munitii al armatei Turciei in nordul Ciprului, fara ca incidentul sa se soldeze cu victime, au indicat responsabili ciprioti-turci, informeaza Agenția „France Presse", preluata de Agerpres. Deflagratiile, a caror cauza…

- O serie de explozii au avut loc la un depozit de munitie vineri dimineata, in provincia turca Hatay, in apropiere de frontiera cu Siria, determinand evacuarea locuitorilor din vecinatate, potrivit postului NTV, care nu evoca victime, relateaza Reuters.

- O serie de explozii s-a produs vineri la un depozit de munitie din provincia Hatay din Turcia, aflata in apropierea granitei cu Siria, insa nu au fost anuntate victime, a informat presa turca, citata de mediafax.roCasele din apropiere au fost evacuate in urma incidentului.

- Cel putin 10 persoane au fost ranite in urma unor uriase explozii, produse intr-un depozit de munitii din Siberia. Deflagratiile, urmate de un incendiu, au cutremurat un intreg oras situat la 10 kilometri de...

- Cel putin opt persoane au fost ranite in urma unei explozii produse luni la un depozit de armament din Rusia, afirma surse citate de agentiile de presa RIA Novosti. si Tass, potrivit mediafaxExplozia s-a produs la un depozit de armament situat in apropierea orasului Acinsk, in regiunea Krasnoiarsk,…

- Sapte persoane au fost ranite, iar sute de persoane au fost evacuate luni, in urma unor explozii provocate de un incendiu intr-un depozit de munitie militara, in Siberia, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.

- Sapte persoane au fost ranite si sute au fost evacuate luni in Siberia in urma unor explozii provocate de un incendiu la un depozit de munitii al armatei ruse, au anuntat autoritatile locale, scrie agerpres.ro.