Mike Posner lansează piesa „Legacy” feat. Talib Kweli

Mike Posner („I Took A Pill In Ibiza”, „Cooler Than Me”), cunoscutul producător, compozitor și interpret, nominalizat la Grammy, lansează un nou single, „Legacy”, care marchează colaborarea dintre el și Talib Kweli. Piesa precedă lansarea single-ului „Prince Akeem” feat. Wiz Khalifa… [citeste mai departe]