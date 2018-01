Ciprioţii turci votează în alegeri legislative anticipate Cipriotii turci voteaza duminica pentru a alege cei 50 de membri ai legislativului, un scrutin anticipat ce se tine dupa esecul de anul trecut al ultimelor negocieri pentru reunificarea insulei Cipru divizate.



Cipru, cu un milion de locuitori, este impartit in doua de la invazia partii de nord a insulei in 1974 de catre armata turca, ca reactie la un puci vizand alipirea tarii la Grecia, aminteste AFP.



Insula mediteraneana este impartita intre Republica Cipru, a carei autoritate se exercita numai in partea de sud a insulei locuite de cipriotii greci, si Republica Turca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost gasiți morți într-o locuința de pe insula elena Kefalonia, iar autoritațile cred ca aceștia și-au pus capat zilelor într-un ritual satanic, noteaza Daily Mirror. Lilia Botusheva (23 de ani) din Bulgaria a plecat în Grecia, împreuna cu iubitul ei din…

- Descoperire macabra pe insula greceasca Kefalonia. Doi turiști au fost gasiți morți în urma unui posibil ritual satanic. Victimele sunt o tânara de 23 de ani din Bulgaria și iubitul ei german, în vârsta de 30 de ani. Potrivit presei locale, cadavrele au fost…

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Papucul Sfantului Ierarh Spiridon Facatorul de Minuni din insula Corfu, Grecia va fi adus la Chișinau. Mitropolia Moldovei anunța ca la 26 decembrie curent, la biserica in construcție in cinstea Sfantului Ierarh Spiridon, de pe teritoriul Spitalului de Urgența din Chișinau va fi adus aces papuc.

- Daca in municipiul Chișinau vor avea loc alegeri locale anticipate, funcția de primar va fi caștigata tot de un liberal. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, in cadrul emisiunii „Moldova in direct" de la postul public de televiziune, transmite IPN.

- Catalanii sunt chemați astazi la urne pentru a alege un nou parlament local, care va avea misiunea de a pune punct crizei din regiune. Trei partide politice unioniste si trei secesioniste s-au inscris in cursa electorala.

- Zeci de persoane au fost ranite in noaptea de marti spre miercuri intr-o altercatie intervenita intre afgani si sirieni intr-o tabara de refugiati de pe insula elena Lesbos, transmite dpa. Zece raniti, printre care si doua femei insarcinate, au necesitat spitalizare. Pentru…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, patru partide ar reusi sa treaca pragul electoral. Este Vorba despre PSRM, PAS, PPDA și PDM. Sunt rezultatele unui sondaj sociologic, realizat de IMAS, la comanda Partidului Democrat.

- Romania se pregateste de alegeri anticipate. Anuntul a fost facut de un lider marcant al opozitiei si anume presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a anuntat faptul ca PNL va face toate demersurile pentru a se ajunge la un asemenea scenariu. Conform liderului PNL acesta este singurul demers ce ar…

- Președintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu susține ca cei care vorbesc de anticipate sunt "copii" și nu crede ca ar exista vreun politician responsabil care sa poata spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate. "Cei care vorbesc de alegeri anticipate…

- Ciprioții turci sunt ''coproprietari'' in Cipru, nu o minoritate in insula divizata din Marea Mediterana, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu publicat duminica in revista greaca To Vima, relateaza AFP. ''Ciprioții turci nu vor fi reduși niciodata…

- Referendumul de la Chisinau din 19 noiembrie pentru demiterea primarului Dorin Chirtoaca intra perfect in scenariul manipularii de stat pe care am incercat sa il descifram pana acum in evolutiile din R. Moldova.

- Angela Merkel a declarat astazi ca exclude varianta organizarii unor noi alegeri parlamentare, adaugand ca este deschisa sa poarte negocieri cu social-democratii, informeaza Mediafax.ro. Cancelarul Germaniei a afirmat ca se opune in totalitate organizarii unor noi alegeri, mentionand ca intentioneaza…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca exclude varianta organizarii unor noi alegeri parlamentare, adaugand ca este deschisa sa poarte negocieri cu social-democratii deoarece isi doreste sa formeze un Guvern cat mai curand, relateaza Politico.eu. Cancelarul Germaniei…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza si...

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a indemnat luni clasa politica germana sa revina la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern si a respins, in numele stabilitatii Germaniei si a Europei, ideea unor alegeri legislative anticipate in perioada urmatoare, relateaza AFP.Nu sunt…

- Cancelarul german, Angela Merkel a declarat ca prefera mai degraba organizarea de alegeri legislative anticipate decat sa conduca un guvern minoritar, dupa ce negocierile tripartite intre blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala), Partidul

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca prefera mai degraba organizarea de alegeri legislative anticipate decat sa conduca un guvern minoritar, dupa ce negocierile tripartite intre blocul con...

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%, ajungand…

- BBC informeaza despre situația din Germania unde negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania au eșuat. Acest lucru are impact major și asupra monedei Euro. Potrivit BBC, Merkel are opțiunea de a conduce un guvern minoritar sau cel mai probabil Germania…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pe insula Symi a fost declarata stare de urgența, ca urmare a inundațiilor și a fenomenelor meteorologice care au avut loc pe 13 noiembrie. Infrastuctura insulei…

- Guvernatoarea capitalei nipone Tokyo, Yuriko Koike, va demisiona de la președinția formațiunii politice naționale pe care a inființat-o, Partidul Speranței, dupa usturatoarea infrangere in alegerile legislative de luna trecuta, au anunțat marți mai multe mass-media nipone, informeaza AFP. …

- Mai mult de jumatate din electoratul spaniol susține organizarea de alegeri anticipate la nivel național, indica un sondaj de opinie publicat luni, pe fondul celei mai grave crize politice din Spania din ultimele decenii, transmite Agerpres.ro.

- Mai mult de jumatate din electoratul spaniol susține organizarea de alegeri anticipate la nivel național, indica un sondaj de opinie publicat luni, pe fondul celei mai grave crize politice din Spania din ultimele decenii, transmite Reuters. Premierul spaniol Mariano Rajoy a impus administrarea…

- – primaria zice „Da” – noul termen de finalizare a lucrarilor este decembrie 2018 – problema care ramane in suspans este cea a decolmatarii lacului Anul viitor se vor relua lucrarile de modernizare ale Insulei de Agrement pentru care termenul de finalizare este finele lunii decembrie 2018. Autoritațile…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a declarat vineri ca este pregatit sa candideze in cadrul alegerilor anticipate din Catalonia programate pentru 21 decembrie, desi se afla in Belgia, iar pe numele lui o instanta spaniola a emis un mandat european de arestare.

- Șeful statului, Igor Dodon, considera ca e nevoie urgent de alegeri parlamentare anticipate. Aceste declarații au fost facute dupa ce interlopul Vitalie Proca a declarat intr-un interviu ca liderul PD, Vlad Plahotniuc, ar fi comandat asasinarea așa-zisului „bancher negru”, Gherman Gorbunțov. „In toate…

- O britanica a avut șansa de a fi singurul pasager de la bordul unui avion Jet2, care a decolat din Glasgow spre insula Creta, din Grecia. Femeia a avut parte de tratament VIP la bordul aeronavei care are o capacitate de 189 de pasageri, relateaza BBC News. Karon Grieve a cumparat un bilet de avion spre…

- Ca reactie fata de votul dat deunazi in Parlamentul catalan, favorabil rezolutiei de independenta, pas urmat de activarea articolului 155, prin care puterea de la Madrid preia, practic, controlul direct asupra Cataloniei, Guvernul regional a fost destituit, iar Parlemantul dizolvat, fiind convocate…

- Decizie fara precedent în Spania. Premierul Cataloniei a luat o decizie incredibila. Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont exclude alegeri anticipate si cere Parlamentului regional sa decida ce este de facut în continuare în criza secesiunii, transmite BBC News. …

- O britanica a avut șansa de a fi singurul pasager de la bordul unui avion Jet2, care a decolat din Glasgow spre insula Creta, din Grecia. Femeia a avut parte de tratament VIP la bordul aeronavei care are o capacitate de 189 de pasageri, relateaza bbc.com. Karon Grieve a cumparat un bilet de avion…

- Surpriza de proportii la Barcelona: președintele guvernului regional, Carles Puigdemont, urma sa faca o declarație in care se aștepta sa anunțe convocarea de alegeri anticipate. Declarația a fost amanata de doua ori și apoi anulata.

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont si-a anulat discursul oficial programat pentru ora locala 13.30 si intentioneaza sa convoace alegeri anticipate pe 20 decembrie anul curent, in scopul de a evita aplicarea articolului 155 al Constitutiei Spaniei, care poate plasa Catalonia sub tutela, transmite…

- Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont exclude alegeri anticipate si cere Parlamentului regional sa decida ce este de facut in continuare in criza secesiunii, relateaza BBC News si Le Figaro. ”In ultimele ore, inainte sa-mi expire capacitatea de a convoca alegeri anticipate, am avut in vedere…

- Decizie fara precedent in Spania. Premierul Cataloniei a luat o decizie incredibila. A decis sa provoace alegeri anticipate in regiunea separatista inainte de votul de maine din Senatul Spaniei care ar putea aproba solicitarea Guvernului central de la Madrid de a suspenda autonomia Cataloniei și…

- Decizie fara precedent in Spania. Premierul Cataloniei a luat o decizie incredibila. A decis sa provoace alegeri anticipate in regiunea separatista.Citește și: Vodafone, Telekom și Digi, in corzi! Orange și-a anunțat „SECRETELE” "Nimeni nu are drpetul sa le spuna catalanilor care le…

- Puigdemont a facut anunțul dupa ce Madridul avertiza ca vineri va decide daca activeaza articolul 155 din Constituție care inseamna preluarea controlului asupra regiunii autonome, relateaza Reuters. Totodata, contrar celor dorite de Madrid, care anunța alegeri anticipate pentru luna ianuarie,…

- Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont va sustine joi dupa-amiaza un discurs neasteptat care tine Spania cu sufletul la gura, in conditiile in care acesta ar putea anunta convocarea de alegeri anticipate sau declararea unilaterala a independentei regiunii, scrie AFP.

- Carles Puigdemont, președintele Cataloniei a anunțat ca a dizolvat parlamentul regional și ca vor fi organizate alegeri anticipate pe 20 decembrie, scrie Reuters. In condițiile in care Madridul a anunțat ca vineri, Senatul va decide daca aproba activarea Articolului 155 din Constituție și preluarea…

- Liderul separatist Carles Puigdemont ar putea anunța, joi, organizarea de alegeri anticipate in Catalonia, pentru a bloca decizia Guvernului de la Madrid, programata pentru vineri, de a suspenda autonomia acestei provincii. ...

- Mai multi membri ai guvernului Cataloniei l-au anuntat pe presedintele separatist Carles Puigdemont ca doresc convocarea de alegeri in regiune, pentru a evita intrarea sub tutela Madridului, au declarat marti surse din anturajul acestuia, citate de AFP.

- Avioane americane de recunoastere s-au apropiat de frontierele Rusiei, deasupra Marii Negre, anunta generalul rus Viktor Sevostianov, comandantul Fortelor Aeriene ruse in districtul sudic. Oficialul militar rus sustine ca drone de tip RQ-4 Global Hawk si avioane cu echipaj RS-135 si P-8A…

- ​Islanda avea acum mai bine de o mie de ani paduri pe un sfert din suprafata insulei, insa invaziile vikingilor au facut ca padurile sa dispara aproape total. Acum, Islanda si-a propus reimpadurirea si milioane de copaci au fost plantati, insa ponderea padurilor este de sub 2% din suprafata insulei.…

- Japonezii au inceput sa voteze duminica dimineața in cadrul alegerilor legislative anticipate declanșate de șeful guvernului de la Tokyo, Shinzo Abe, care ar urma sa obțina un nou mandat in fruntea celei de-a treia economii a lumii, intr-un context marcat de amenințarile Coreei de Nord, transmite…

- Miscarea populista ANO, condusa de miliardarul Andrej Babis, conduce detasat in alegerile legislative desfasurate vineri si sambata in Cehia, fiind urmata de partidul de extrema dreapta SPD, antiimigratie si anti-UE, indica rezultatele anuntate dupa numararea a 63% din buletinele de vot, in urma…

- Guvernul spaniol și opoziția au convenit sa organizeze alegeri anticipate in Catalonia pentru a-l schimba pe Carles Puigdemont, iar scutinul ar urma sa aiba loc in ianuarie 2018.Anuntul a fost facut in cadrul unui interviu de catre socialista Carmen Calvo.

- Guvernul de la Madrid si opozitia socialista au convenit sa organizeze alegeri anticipate in Catalonia, in virtutea articolului 155 al Constitutiei Spaniei, care permite suspendarea autonomiei unei regiuni. Scrutinul ar urma sa aiba loc in ianuarie 2018, transmite Reuters.

- Guvernul de la Madrid si opozitia socialista au convenit sa organizeze alegeri anticipate in Catalonia, in virtutea articolului 155 al Constitutiei Spaniei, care permite suspendarea autonomiei unei regiuni. Scrutinul ar urma sa aiba loc in ianuarie 2018, transmite Reuters.

- Guvernul spaniol și opoziția socialista (PSOE) au convenit ca în ianuarie 2018 sa fie organizate alegeri regionale în Catalonia, în cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna temporar administrarea directa a regiunii, a anunțat

- In varsta de 53 de ani, Caruana Galizia a lucrat ca publicist la mai multe instituții media din Malta, dar era cunoscuta mai ales pentru blogul in care a denunțat mai multe cazuri de corupție.