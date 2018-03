Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Reprezentantii Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) au transmis, marti, ca plata orelor suplimentare ar aduce ”sume insignifiante” angajatilor si reclama faptul ca problemele din sistem sunt complexe. Sindicalistii anunta ca, daca pana in 15 martie dialogul cu…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ankara se va redeschide miercuri si va furniza toate serviciile obisnuite, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, dupa ce misiunea diplomatica a fost inchisa timp de doua zile in urma unei alerte de securitate, transmite Reuters. 'Ambasada Statelor Unite…

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei este inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters. Ambasada a avertizat cetatenii SUA din…

- Ministerul rus al energiei a anuntat sambata ca livrarile de gaze naturale catre Uniunea Europeana nu sunt periclitate de decizia Gazprom de a renunta la aprovizionarea Ucrainei, informeaza Reuters.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat Turcia sa renunte la intimidarile militare exercitate in Marea Mediterana si Marea Egee asupra Ciprului si a Greciei, dupa ce nave militare turcesti au blocat operatiuni de foraj si exploatare a gazelor naturale, relateaza Bloomberg.

- GE are in catare o prima transa de vanzari de active, de patru miliarde de dolari, dintr-un plan de 20 de miliarde de dolari, a declarat recent directorul financiar al conglomeratului industrial american Jamie Miller, scrie ZF.ro. Pe piete umblau zvonuri ca GE ar intentiona sa vanda si actuni pentru…

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit. Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.000 de metri cubi,…

- Seful departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite, Sonny Perdue, a declarat ieri ca Guvernul vrea sa implementeze un program separat pentru imigrantii care se angajeaza in domeniul agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parlamentul Olandei a adoptat joi o motiune prin care recunoaste drept genocid masacrarea a 1,5 milioane de armeni de catre Turcia, in 1915, informeaza Reuters. Doar trei parlamentari din 150 au votat impotriva, desi guvernul olandez anuntase ca pozitia fata de genocid nu va deveni o politica oficiala…

- Cu cerere slaba pentru locomotive si turbine pe gaze naturale, cu un cancer financiar inca netratat, cu decizii de strategie devastatoare si management defectuos, General Electric (GE) nu are alta sansa de supravietuire decat sa-si amputeze din afaceri, dintre care unele au stat la baza transformarii…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) intentioneaza sa aloce mai multe credite in valoare de pana la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marti, un oficial al BERD, informeaza Reuters. La începutul acestei luni, Banca Europeană…

- Un tribunal din Turcia a condamnat vineri la inchisoare pe viata trei ziaristi renumiti care erau acuzati de legaturi cu tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, au relatat media turce preluate de AFP si Reuters. Este vorba de fratii Ahmet si Mehmet Altan si de jurnalista Nazli Ilicak, care au…

- Ministrul apararii american, James Mattis a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters, scrie agerpres.ro.

- Politia turca a retinut 48 de persoane care sunt suspectate ca ar fi membri ISIS. Cei retinuti sunt suspectati ca pregateau un atentat, conform purtatorului de cuvant al politiei din Istanbul, scrie Reuters.

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri ca nu a primit nicio actualizare din partea Marii Britanii cu privire la relatiile cu Blocul comunitar dupa Brexit, avertizand ca perioada de tranzitie nu este o certitudine, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alte 100 de persoane au fost achitate in acelasi dosar. Potrivit deciziei instantei, cei condamnati la inchisoare…

- Mike Pence afirma ca SUA incearca sa gaseasca o solutie pasnica la problema nord-coreeana. Acesta a afirmat, in cadrul unui discurs sustinut la baza aeriana japoneza Yokota, ca Statele Unite au aceeasi pozitie precum Coreea de Nord. Pence, care a ajuns in Japonia marti pentru a se intalni…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Ungaria ar putea iesi din discutiile de la ONU privind un pact pentru imigratie din cauza tonului pro-migrare care ameninta interesele de securitate ale Ungariei, a declarat ministrul de Externe ungar, Reuters, scrie news.ro.„ONU doreste sa creeze un pact care va incuraja migratia, noi avem…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat Turcia, miercuri, ca operatiunea desfasurata in regiunea Afrin nu ar trebui sa devina o scuza pentru invadarea Siriei, afirmand ca isi doreste ca Ankara sa isi coordoneze actiunile impreuna cu aliatii, informeaza, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un procuror turc a ordonat arestarea a 11 membri executivi ai Asociatiei Medicale Turce (TTB) in cadrul unei investigatii dupa ce asociatia s-a opus operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, relateaza Reuters, dpa si AFP. Potrivit procurorului, politia din Ankara a demarat procedurile…

- Seful PSD critica in termeni duri ANAF-ul si o ameninta pe sefa institutiei, numita vara trecuta la instalarea premierului Mihai Tudose, cu demiterea. Nemultumirea sefului PSD pleaca de la o ordonanta referitoare la ANAF data la sfarsitul anului trecut, cu cateva zile inainte de Revelion. Guvernul de…

- Guvernul german a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,4%, estimarile privind avansul celei mai mari economii europene in acest an, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In 2018, exporturile ar urma sa inregistreze o expansiune de 5,3%, iar exporturile…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte și medii, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Wizz Air, cel mai mare…

- Carles Puigdemont a ajuns în Danemarca, astazi, ignorând amenințarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agenției de știri Reuters. Carles Puigdemont a parasit aeroportul de la Copenhaga în…

- Un grup de experti în domeniul energetic considera ca exista premise pentru revizuirea în scadere cu 30% a tarifului actual la gazele naturale și au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) organizarea unei sedinte publice pentru examinarea acestei…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) vrea sa urgenteze construcția conductei de gaze Ungheni-Chișinau, care dupa o serie de amânari este planificata sa fie gata abia la finele anului 2019, transmite mold-street.com Astfel MEI propune modificarea și completarea Legii privind…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Exista premise pentru revizuirea in scadere cu 30% a tarifului la gazele naturale. Constatarile apartin unor experti in energetica, care au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica organizarea unei sedinte publice pentru examinarea acestei oportunitati.

- Guvernul sirian a avertizat joi Turcia impotriva lansarii unei operatiuni militare in regiunea Afrin (nord-vest) si a afirmat ca fortele aeriene siriene sunt pregatite sa se apere impotriva unui astfel de atac, relateaza Reuters. 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Turcia va lansa in zilele urmatoare un asalt militar asupra enclavei kurzilor din nordul Siriei, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indemnand Statele Unite sa ofere sustinere in lupta impotriva insurgentilor kurzi, relateaza Abc News.

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Curtea Constitutionala a decis eliberarea a doi jurnalisti, care au fost acuzati de legaturi cu puciul esuat din iulie 2016, relateaza Reuters. Decizia este vazuta de avocati ca un precedent pentru eliberarea altor reporteri care au fost inchisi pe aceleasi motive.

- Guvernul algerian a interzis pentru moment importul a 900 de produse, printre care și al telefoanelor mobile, electrocasnicelor și legumelor, in incercarea de a reduce cheltuielile dupa scaderea veniturilor din petrol si gaze, noteaza Reuters.

- Romanii vor scoate, incepand de maine, 10 ianuarie, mai mulți bani din buzunare pentru plata facturilor de furnizare a gazelor naturale. Odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piața,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a spus, vineri, omologului sau turc ca tarile democratice trebuie sa respecte statul de drept in lupta impotriva terorismului si si-a exprimat grija cu privire la soarta studentilor, profesorilor si jurnalistilor arestati in Turcia dupa puciul esuat, relateaza…

- Noul guvern de coalitie de la Viena intentioneaza sa taie alocatiile pentru copiii austrieci care traiesc in strainatate, executivul austriac considerand ca masura nu incalca regulile Uniunii Europene privind interzicerea discriminarii, relateaza Reuters.

- Turcia s-a declarat marti preocupata in legatura cu miscarea de protest fata de dificultatile economice si fata de putere care agita Iranul incepand de joi si a avertizat in legatura cu ''interventiile straine'', relateaza AFP, DPA si Reuters. ''Turcia este preocupata…

- Conform Anadolu, poliția avea mandate de arestare pentru un total de 171 cadre universitare și personalul de la fosta Universitate Fatih din Istanbul, care a fost considerata ca avand legaturi stranse cu Gulen. Clericul a negat orice implicare in pușcul eșuat din 15 iulie 2016. Universitatea…

- Turcia si Rusia colaboreaza pentru scoaterea a 500 de sirieni din provincia siriana Ghouta, potrivit unor declaratii facute duminica de presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Reuters.Presedintele turc a declarat inainte de a pleca intr-o vizita oficiala in Sudan: „Exista aproximativ…

- Guvernul de la Berlin a declarat vineri ca eliberarea unui alt cetatean german dintr-o inchisoare din Turcia reprezinta un "semnal pozitiv" in relatiile diplomatice dintre cele doua tari, extrem de tensionate in ultimele luni, informeaza dpa si AFP. "Este bine ca (David) Britsch se intoarce…

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Guvernul japonez a aprobat marti desfasurarea viitoare in tara a dispozitivului terestru de interceptare a rachetelor Aegis Ashore cu baterii ale armatei americane, pentru a contracara mai bine un posibil atac cu rachete balistice din partea Coreii de Nord, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Turcia considera ca tarile arabe au avut o reactie slaba la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului si ca acestora le este teama sa nu supere Washingtonul, conform Reuters. Presedintele turc, Tayyip Erdogan, care a acuzat SUA ca ignora…