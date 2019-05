Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a murit. Expertiza preliminara a mașinii in care și-a pierdut viața Razvan Ciobanu arata ca airbag-urile s-au declanșat la 160 de km la ora, momentul impactului. Asta inseamna ca inainte...

- Desi raportul de autopsie al lui Razvan Ciobanu nu a fost definitivat, ies la iveala primele detalii privind cauza mortii sale. Designerul si-a pierdut viata intr-un accident rutier petrecut in prima zi de Paste in localitatea constanteana Sacele. Prima informatie din cadrul autopsiei lui Razvan Ciobanu…

- Varianta sinuciderii este exclusa in acest moment in cazul lui Razvan Ciobanu, au declarat, luni, reprezentantii Politiei Constanta, care sustin ca toate datele de la fata locului indica faptul ca designerul era singur in masina in momentul accidentului.

- Barbatul a carei carte de identitate a fost gasita in masina ce i-a adus sfarsitul lui Razvan Ciobanu, in urma teribilului accident rutier petrecut, luni dimineata, in judetul Constanta, este Iulian Cercel, fiul unui om de afaceri din Calarasi, mort in urma cu cativa ani.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in noaptea de duminica spre luni. Codin Maticiuc regreta dispariția designerului și recunoaște ca se simte prost pentru un gest pe care nu l-a facut.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paște. Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație in Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac. Din pacate medicii nu au putu face…

- Conform Antena 3, accidentul a avut loc pe raza localitatii Sacele, din judetul Constanta, dupa ce creatorul de moda a intrat cu masina intr-un copac. Razvan Ciobanu a murit pe loc. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de ani.

- Fostul președinte peruan Alan Garcia, care s-a impușcat in cap in momentul in care urma sa fie arestat, a murit la spital, din cauza ranilor suferite. Alan Garcia a incetat din viața miercuri. Acesta avea 69 de ani. "Alan Garcia a murit", a anunțat Omar Quesada, secretar general al partidului din care…