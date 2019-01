Stiri pe aceeasi tema

- David Barker, reprezentant al capitaniei Guernsey, a anuntat, joi, incetarea cautarilor avionului disparut la inceputul saptamanii, in care se afla si fotbalistul Emiliano Sala. La Nantes, inainte de antrenamentul de joi, Ciprian Tatarusanu si colegii sai au fost protagonistii unui moment emotionat…

- Autoritatile au incetat cautarile avionului disparut luni seara in care se afla fotbalistul Emiliano Sala si pilotul David Ibbotson. Politia din Guernsey a emis un comunicat prin care anunta ca vor fi incetate cautarile, dupa ce nu a fost gasita nici o urma a lui Emiliano Sala si a pilotului din aeronava…

- Cautarile avionului disparut de pe radare deasupra Canalului Manecii, in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, au fost reluate, miercuri dimineata, informeaza BBC, care citeaza politia din Guernsey.

- Cautarile avionului disparut de pe radare deasupra Canalului Manecii, in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, au fost reluate, miercuri dimineata, informeaza BBC, care citeaza politia din Guernsey."Doua avioane au decolat si vor cerceta o arie in care credem ca avem cele mai…

- Cautarile avionului disparut, luni, deasupra Canalului Manecii, in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, au fost suspendate, marti, din cauza intunericului, urmand a fi reluate miercuri, a anuntat Politia din Insula Guernsey informeaza BBC, relateaza News.ro."Nu am gasit semne…

- Mama fotbalistului Emiliano Sala a declarat ca avionul in care se afla fiul sau si care a disparut de pe radar deasupra Canaului Manecii i-ar fi apartinut presedintelui clubului Cardiff City, informeaza lefigaro.fr, relateaza News.ro."Avionul este al presedintelui clubului Cardiff. Ni s-a…

- Saisprezecimile Cupei Frantei, programate pentru miercuri, se vor disputa intr-o atmosfera incarcata in asteptarea unor noi informatii despre disparitia avionului in care se afla Emiliano Sala: meciul lui Nantes, ultima echipa la care a evoluat fotbalistul, a fost amanat, in timp ce capul de afis il…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactu cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff,…