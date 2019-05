Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al șaselea episod al emisiunii ”Insula Iubirii” a debutat cu momente care mai de care mai inedite, intrucat Aurel și ispita Dana și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii discrete.

- Noaptea a fost cea care a adus, teoretic, cea mai mare demonstratie de fidelitate si respect fata de partenera, printr-un gest suprem de respingere a ispitei facut de un barbat din cuplu. Costas a ales sa doarma pe jos, in baie, departe de ispita Nicoleta.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a trei inculpati, pentru savarsirea mai multor infractiuni de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, fals privind identitatea, fals intelectual si fals in documente oficiale…

- Un nou sezon al show-ului Insula Iubirii va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, iar surprizele nu intarzie sa apara. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula Iubirii a primit o noua serie de concurenți dispuși sa iși…

- Viața sentimentala a Mariei Ilioiu este una foarte spectaculoasa. Ajunsa pe Insula Iubirii, roșcata a devenit peste noapte una dintre cele mai dorite femei din Romania, insa acest lucru nu pare sa-i aduca fericirea neaparat.