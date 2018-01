Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a admis ca pana acum, in acest sezon, a antrenat cu predilecție schemele ofensive. Dar pe locul intai l-a dus tot apararea, aflata in Top 10 al Europei. Atacul CFR-ului e abia pe 3, dupa Steaua și Craiova. Un adevarat fenomen Dan Petrescu! Daca CFR Cluj e pe locul 1 in clasamentul Ligii…

- Frumusetea nu tine cont de varsta, asa pare sa-si spuna Adrian Enache. Desi a ajuns la 51 de ani, celebrul artist se respecta si are mare grija de felul in care se prezinta in fata lumii. Pentru ca vrea sa arate impecabil de Revelion, cantaretul a dat fuga la salonul de infrumusetare.

- Tanarul Claudiu Micovschi joaca pentru echipa de Primavera a lui Genoa și traverseaza un moment fantastic. Fotbalistul a facut un meci mare in partida de ieri cu Verona, terminata la egalitate, 4-4. Capitan la Genoa Primavera, Micovschi a fost cel mai bun om de pe teren, a inscris de 3 ori și a oferit…

- Un politist din cadrul IPJ Botosani a salvat un batran de 71 de ani ce a incercat sa-si puna capat zilelor. Agentul i-a taiat funia cu care a incercat sa se spanzure si apoi l-a resuscitat minute in sir, reusind sa-l tina in viata pana la sosirea cadrelor medicale.

- Selecționerul Cosmin Contra iși petrece Sarbatorile in Spania. Tehnicianul fusese invitat la lansarea magazinului oficial al fostei sale echipei, Petrolul Ploiești . Selecționerul a declinat invitația echipei Petrolul Ploiești (azi in Liga 3), cu care a cucerit Cupa Romaniei in 2013, deoarece se afla…

- Medicii precizeaza ca fetita care se afla in evidentele Sectiei de Nefrologie de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" sufera de o boala cronica de rinichi, glomerulonefrita cronica, care in timp a progresat, ducand la insuficienta renala, afectiune care a impiedicat dezvoltarea armonioasa a sa. „Pacienta…

- Ciprian Marica a plecat, de cateva zile, in Austria, pentru a se distra pe partiile de acolo. Dar, spre surpriza tuturor, el a plecat singur, fara frumoasa lui partenera de viața și fara minunatul copil pe care il au impreuna.

- Jandarmii din Targu Ocan au legat o prietenie de mai mulți ani cu o persoana pe care au salvat-o din iarna, in urma cu cinci ani. Nea Ion Popa, o persoana cu dizabilitați majore a devenit amicul jandarmilor dupa ce, in 2012, a fost salvat de sub troiene de jandarmii din localitate. De atunci, prietenia…

- Este cunoscut pentru rolurile sale in comedii de real succes si este unul dintre cei mai iubiti actori internationali.Dar, Adam Sandler a trecut printr-o situatie extrem de neplacuta, pe covorul rosu, la decernarea Premiilor Gotham pentru filmele independente.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Fostul atacant al nationalei de fotbal a Angliei Michael Owen a devenit jocheu! El a participat la una dintre cursele de cai disputate pe hipodromul de la Ascot. Owen a concurat pe distanta de 1400 de metri cu mai multe celebritați din Marea Britanie, printre care si Printul Charles.

- Un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Turceni a intervenit sambata pentru salvarea barbatului cu ajutorul unei coarde. "Barbatul se afla la pescuit, s-a aventurat in apa raului, a fost surprins de curenți, dar a reușit sa se prinda de o piatra, la aproximativ 10 m de mal. Din fericire acesta…

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus, in urma cu o ora si jumatate, in foaierul Teatrului de Revista „Constantin Tanase”. Sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu actritei. Printre acestia s-au numarat si Mitica Popescu si Gabriel Cotabita.

- Seful Senatului lanseaza critici dure la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, dupa participarea acestuia la dezbaterea organizata de Grupul pentru Dialog Social. Calin Popescu Tariceanu sustine ca Orban s-a pozitionat intr-o situatie "penibila". "Am avut o clipa senzatia ca vad o scena din Coreea…

- Presedintele Comisiei Juridice, Florin Iordache, a reclamat faptul ca a primit un plic suspect, care continea cristale albe. Numai ca cei de la SPP nu au vrut sa intervina si i-au cerut chiar acestuia sa descopere singur ce substanta contine plicul. În momentul în care a…

- Calin Popescu Tariceanu a criticat participarea lui Ludovic Orban la o dezbatere alaturi de Laura Codruta Kovesi, sustinand ca liderul PNL s-a pus intr-o situatie penibila, care ar fi fost criticata dur de seniorii partidului.

- Ciprian Marica (32 de ani) nu poate sa stea departe de fotbal! Retras din activitate din cauza problemelor medicale, fostul atacant se pregateste intens sa candideze la sefia Federatiei Romane de Fotbal.

- De aceasta data Petrom Romania a dat o reducere de 10 bani litri pe o perioada limitata incepand cu 10-14.00 in anumite statii din tara. Ei bine aceasta reducere care are menirea de a aduce clienti noi in statiile Petrom a creat mai multe probleme de imaginei gigantului pentru simplu…

- Doua localitati rurale din judetul Maramures, Basesti si Oarta de Jos, au ramas fara medic de familie dupa ce medicii s-au pensionat, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Casei Judetene de...

- Gica Hagi ar putea sa mai dea o lovitura financiara, iar Viitorul ar putea sa vanda un alt jucator in Spania. Ciprian Marica, fost jucator in Spania, a dezvaluit ca Cristi Ganea, fundașul stanga de 25 de ani al lui Hagi, are oferte din La Liga. "Are ceva oferte, chiar din Spania, din ce știu eu", a…

- Fostul atacant Ciprian Marica il considera pe Constantin Budescu drept liderul al actualei generații de la naționala și trage un semnal de alarma cu privirea la forma dezamagitoare a lui Nicolae Stanciu. "Budescu e in forma, imi place, are calitate, alearga. Este jucatorul care da o pasa decisiva,…

- Ciprian Marica il taxeaza pe Vlad Chiricheș, caruia ii reproșeaza atitudinea pe care o are, mai ales ca este jucatorul care poarta banderola de capitan al echipei naționale. "Ma deranjeaza ca echipa asta nu are un lider. Capitanul echipei da o senzație de lejeritate, i-am zis-o și lui Vlad, personal.…

- ACS Poli are mari probleme dupa aceasta pauza competiționala. Ionuț Popa a mai pierdut doi jucatori inainte de meciul cu FC Botoșani: Țiganașu, care e accidentat grav, iar Mailat a fost declarat liber de contract și a ajuns la CFR Cluj. Popa nu va putea miza pe Miguel Bianconi și Vașvari (ambii suspendați),…

- Un medic britanic in virsta de 25 de ani a scapat ca prin urechile acului de la moarte sigura, dupa ce a fost atacat de un rechin, in timp ce facea surf in Australia. Tinarul a reușit sa iși pastreze calmul și sa pocneasca rechinul in fața, salvindu-și astfel viața, relateaza The Telegraph. Charlie…

- Un tanar oltean care a lucrat timp de opt ani in Italia, in publicitate, a decis sa se intoarca in Romania si sa-si incerce norocul intr-o cu totul alta directie. A cumparat 200 de oi si si-a facut stana intr-o comuna din Prahova, iar acum este cioban cu acte in regula.

- Deși naționala U21 a primit un val de laude dupa egalul cu selecționata Portugaliei, 1-1, fostul internațional Florin Raducioiu nu s-a declarat incantat de jocul "tricolorilor" mici din partida de vineri seara. "Ma asteptam la mai multe din partea jucatorilor. Nu m-au impresionat.Credeam ca o sa vad…

- Parintii unui copil au ramas stupefiati, dupa ce s-au prezentat la Casa de Asigurari pentru semnarea unui formular. Desi viata micutului atârna de un fir de ata, raspunsul functionarilor a fost: "Reveniti mâine".

- „Transportul a fost castigat in urma unei licitatii deschise organizata in data de 6 octombrie 2017, la care au participat si alti operatori de transport feroviar de marfa”, precizeaza transportatorul public feroviar. Potrivit CFR Marfa, derularea acestui transport va consolida veniturile…

- „Informam publicul calator ca astazi, 6 noiembrie 2017, in jurul orei 9:35, la trecerea unui tren de metrou pe Magistrala 2 de la Piata Victoriei 1 spre Aurel Vlaicu, s-a produs un arc electric in zona unui izolator, cu degajare minora de fum”, se arata in comunicatul emis. „Circulatia trenurilor…

- In timp ce Romania protesta, dinspre Executiv nu a venit insa niciun semn. Nici pana aseara ministrii Cabinetului Tudose nu au fost convocati oficial la sedinta extraordinara pe tema controversatului Cod Fiscal de astazi!

- "Am ajuns intr-o situatie in care unii se fac ca nu o vad...in loc sa existe o singura putere in Romania, cea legitima, noi aveam o fatada democratica, un guvern, dar exact cum se intampla in Rusia, puterea e in mainile lui Putin, care lucreaza cu serviciile secrete. Multi intelectuali romani se…

- Boris este un caine lup care marți a exagerat putin cu joaca si a aterizat fix in fantana adanca de aproximativ 12 metri a stapanului sau din localitatea Tismana.Un echipaj de pompieri din cadrul Garzii de Int...

- Judecatorii de la Tribunalul Militar Iasi au pronuntat o sentinta cu titlu de exemplu pentru cei care primesc condamnari cu suspendare sau cu amanare. Magistratii au dispus revocarea amanarii unei pedespe de sase luni de inchisoare, primita de un capitan prins conducand fara permis. Militarul Daniel…

- Presedintele Kurdistanului irakian, Massoud Barzani, a anuntat, duminica, intr-o scrisoare adresata Parlamentului regiunii autonome, ca nu va mai ocupa actuala functie dupa data de 1 noiembrie, pe fondul crizei fara precedent intre Erbil si Bagdad, relateaza AFP, potrivit news.ro.Vezi și: Victor…

- DRAMATIC… Astazi, un barbat in varsta de 69 de ani, din localitatea Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, a fost salvat din ștreang, in ultimul moment, de catre nevasta. Omul a decis, se pare, sa se spanzure in curtea locuinței, insa a fost descoperit dupa cateva minute, cand inca mai avea puls. Femeia…

- Daniel Onoriu pare sa fie foarte decis cand vine vorba de cumparaturi. mai exact, pare sa fie genul de barbat care, daca tot a calcat in mall, nu concepe sa nu cumpere ceva. Și, evident, dorind sa fie un barbat galant, vrea sa ii cumpere soției sale ceva, chiar daca ea nu vrea...

- Nadine a trecut printr-o experiența nu tocmai placuta, despre care a povestit pe o rețea de socializare. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani , s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- FR Baschet anunta in 13 octombrie despartirea pe cale amiabila de antrenorul Marcel Tenter, care a condus nationala timp de patru ani, ultimele partide oficiale fiind cele de la EuroBasket2017, in grupa C, de la Cluj-Napoca. Tricolorii nu au obtinut nicio victorie in aceasta grupa din care au mai facut…

- Deputatul Mara Mares este noul presedintele al Tineretului National Liberal, a fiind aleasa duminica la Congresul TNL.Ea si-a disputat conducerea organizatiei cu Radu Surugiu, scrie news.ro. Citește și: Situație fara precedent in Romania: Motivul aberant pentru care statul a lasat fara…

- Laura Enache este profesoara de limba romana la scoala din localitatea Salcia. Pe 9 octombrie, ar fi trebuit sa isi primeasca salariul, dar nici vorba de bani. Dascalii care predau in mediul rural au fost anuntati ca nu mai sunt bani in bugetele locale. "Noi trebuia sa luam salariile pe 9,…

- In urma cu 30 de ani, cargoul “Fundulea” tranzita stramtoarea Ormuz, venind din Italia cu destinatia Kuwait. Oficial, transporta praf de marmura. La intrarea in stramtoare, o nava militara iraniana s-a apropiat de cargoul romanesc, trecand la interogarea echipajului prin radio. Ulterior, iranienii au…

- Situație fara precedent la Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Un calculator și o insigna au disparut de la sediul anticorupție. Situația este consemnata in ultimul raport al Inspecției Judiciare in care sunt dezvaluite mai multe informații despre avantajele celor din DNA. Reamintim ca vineri procurorul-sef…

- Problemele par sa nu se mai opreasca pentru Marcel Toader. Astfel, pe langa divorțul dureros de Maria Constantin, barbatul acuzand repetate infidelitați ale blondei, cand se aștepta mai puțin, Marcel a mai primit o lovitura, una pe care ”sa o simta”, din plin.

- „Viata merge inainte”, asa pare sa-si spuna Marcel Toader dupa despartirea de Maria Constantin. Totusi, de cand s-a separat de sotie, celebrul om de afaceri intampina dificultati. Ramas singur, barbatul incearca sa se descurce asa cum poate.

- Peste 900 de specialiști romani in Ortopedie și Traumatologie, lectori și invitați internaționali vin la Timișiara, in perioada 18-21 octombrie, la ediția cu numarul 17 a Congresului Național de Ortopedie și Traumatologie (SOROT 2017).

- Simona Halep (26 de ani) a devenit o adevarata masinarie de tenis, careia i se pun însa bete în roate în propria tara! Nu cu mult timp înainte de a urca pe prima pozitie a clasamentului mondial, Simona a fost pusa într-o situatie umilitoare chiar la Bucuresti.…

- Ionel Bancu a povestit cum a trait debutul fiului sau, Nicusor, la nationala: "N-am dormit deloc, am stat sa vad meciul si in reluare". In minutul 66 al partidei cu Danemarca, printre "tricolori" avea sa debuteze si Nicusor Bancu (25 de ani), introdus pe teren sa refaca linia de 4 fundasi, dupa eliminarea…